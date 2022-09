Największym wyzwaniem dla branży makaronowej jest niestabilność i nieprzewidywalność warunków rynkowych, które są spowodowane wysoką inflacją, brakiem regulacji w zakresie cen energii i gazu na przyszłe okresy, wzrostem cen wszystkich komponentów do produkcji - stwierdził Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu.

Branża makaronowa boryka się nie tylko z zawirowaniami związanymi z dostępnością i cenami surowców, ale także z rosnącymi kosztami produkcji i cenami energii. / fot. JS

Polska Izba Makaronu: Producenci makaronu stają przed trudnym i nierównym procesem negocjacji nowych kontraktów na przyszły sezon

Z czym muszą mierzyć się obecnie producenci makaronów w Polsce?

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu: Klienci tacy jak: sieci dyskontowe, supermarkety, sieci franczyzowe, dystrybutorzy hurtowi oczekują deklaracji cen na okresy roczne, ewentualnie półroczne. Niektórzy kupcy myślą, że producenci mają przysłowiowe „magiczne szklane kule” i mogą przewidywać przyszłość. Biznes to nie wróżby. Kto kieruje się racjonalnością, nie może na bazie dzisiejszej wiedzy deklarować cen swoich wyrobów na dłużej niż kwartał. Z punktu widzenia producentów przy tak złożonej sytuacji geopolitycznej nie jest możliwe zawarcie dłuższych kontraktów niż 3 miesięczne.

Wojna na Ukrainie wprowadziła bardzo duże turbulencje na rynkach surowcowych, szczególnie na rynku pszenicy, gwałtowne zmiany były widoczne od momentu wybuchu wojny. Obecnie mamy bardzo dużą niepewność co do dalszej sytuacji rynkowej i wahania poziomu kosztów. Wzrost cen wszystkich komponentów kosztów może być bardzo duży. Producenci makaronu stają znowu przed trudnym i nierównym procesem negocjacji nowych kontraktów na przyszły sezon. Wierzymy, że po partnersku - wspólnie producenci i handel - uporamy się z problemami generowanymi przez inflację.

Polska Izba Makaronu apelowała do rządu o wsparcie dla producentów żywności. Z jaką odpowiedzią spotkał się Państwa apel?

Tak, podejmujemy szereg działań dążących ku poprawie sytuacji w branży rolno – spożywczej, a jednym z nich jest prowadzenie dialogu z administracją państwową. Dlatego też wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego apelowaliśmy do Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, o podjęcie dialogu wokół wyzwań w branży makaronowej i młynarskiej w świetle rosnących cen energii elektrycznej, paliw i gazu. Nadal oczekujemy na odpowiedź.

Branża makaronów w obliczu podwyżek cen energii i gazu

Jednym z problemów całej branży spożywczej jest niepewna przyszłość związana z energią i jej dostępnością? Co to oznacza dla producentów żywości?

Energia elektryczna i energia cieplna są niezbędnymi komponentami do produkcji makaronu. Po pierwsze wzrost ich ceny odbija się na koszcie produkcji, po drugie konieczna jest pewność dostaw energii, bowiem makaron produkowany jest w systemie ciągłym na liniach, których zatrzymanie generuje ogromne straty. Tracimy wówczas cały wsad surowców w ciągu technologicznym, są to tysiące złotych straty. Rządowe rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, tzw. stopnie zasilania, wprowadza ograniczenia dla przedsiębiorstw, dla których określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

My uważamy, że produkcja żywności jest strategicznym przemysłem i powinniśmy być wyłączeni z tego systemu. Ale najważniejsze to uregulowanie wreszcie cen energii elektrycznej, ropy i gazu na rynku europejskim. Wierzymy, że nasz rząd i Komisja Europejska zapewnią warunki konkurencyjności gospodarki unijnej, w tym polskiej.

Czy wyższe ceny surowców, w tym energii i gazu, przełożą się na wyższe ceny gotowych surowców?

W ubiegłych latach cena jednego komponentu wzrastała o kilka procent, innego spadała. To pozwalało stabilizować ceny wyrobów na stałym poziomie w ciągu długiego okresu. W 2022 r. jesteśmy po dużych podwyżkach cen mąki, ale teraz drożeją inne surowce, np. semolina, która jest importowana, bowiem słabnie złotówka, natomiast masa jajowa drożeje z powodu spadku nasadzeń kur niosek. Koszty finansowe Rada Polityki Pieniężnej podnosi co miesiąc. Nasi pracownicy pytają, kiedy będą podwyżki. Jeszcze raz podkreślam, że gospodarka potrzebuje stabilności i normalności. Rozwój gospodarki jest procesem, który uległ obecnie degeneracji na każdym poziomie. Widać to dobitnie na półkach sklepowych, ale także przedsiębiorcy w procesie tworzenia wartości ponoszą konsekwencje finansowe nieprzewidywalności i braku planowania w długim okresie. Wszyscy jesteśmy konsumentami i nie lubimy podwyżek, ale są one nieuniknione w dobie inflacji.

