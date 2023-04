Izba Zbożowo-Paszowa wskazuje na duże trudności występujące w handlu

zbożem pomimo zmagazynowanych w kraju jego znacznych nadwyżek.

W ocenie IŻP biorąc powyższe pod uwagę ważnym jest ustabilizowanie sytuacji w celu jak najszybszego usunięcia istniejących nadwyżek ziarna z rynku krajowego.

- Do nowych zbiorów w Polsce pozostało ok. 90 dni. Po upływie, których powinno pojawić się ponad 30 mln ton nowych dostaw. Każde opóźnienie w eksporcie jeszcze bardzie skomplikuje i tak już trudną sytuację w polskim rolnictwie. Polska jest znaczącym producentem i eksporterem towarów rolno-spożywczych lokującym ich nadwyżki głównie na rynku Unii Europejskiej. Z tego względu ważnym jest dbałość o jego sprawne funkcjonowanie. Tryb i zakres wdrażanych uregulowań powinien wzmacniać naszą pozycje w Unii Europejskiej i na rynkach światowych jako wiarygodnego dostawcę wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych - czytamy w komunikacie.

Izba wskazuje że opublikowane 15 kwietnia 2023 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych doprowadzi do większej destabilizacji w polskim rolnictwie.

- Do problemów związanych z sytuacja na rynku zbóż nakładamy problemy handlowe i wizerunkowe. Podmioty zrzeszone w Izbie wyrażają przekonanie, że Polska powinna być krajem tranzytowym, solidaryzując się z Ukrainą, zgodnie z pierwotną deklaracją rządu. Należy to zobowiązanie kontynuować, dbając o to, by możliwy był tranzyt zbóż na rynki trzecie. Koordynacji jednak wymagają działania polskiego rządu w tym zakresie - w szczególności w kontaktach z przedstawicielami rządu Ukrainy, przedstawicielami Unii Europejskiej i podmiotami z szeroko rozumianej branży rolno - spożywczej - czytamy w oświadczeniu.