Podlaskie Zakłady Zbożowe budują spedycję otrębową

Podlaskie Zakłady Zbożowe od lat specjalizują się w produkcji dobrych jakościowo otrąb, które są dostarczane do znaczących producentów karmy na zwierząt gospodarskich w Polsce. Aktualnie otręby dystrybuowane są za pomocą starej spedycji. Jednak duża skala produkcji mąki spowodowała, że proces ten stał się żmudny, wymagający ciągłej obecności człowieka. Aby załadunek specjalistycznego auta zakończył się powodzeniem, trzeba nieustannie kontrolować cały proces.

- Dziś technologia jest tak mocno rozwinięta, że praktycznie rola pracowników może sprowadzać się tylko i wyłącznie do włączenia i wyłączenia zasypu oraz sprawdzenia, czy proces załadunku zakończył się powodzeniem. Nowa spedycja otrębowa, w którą ostatnio zainwestowaliśmy, będzie wyposażona w laser, który skontroluje ilość wsypanych otrąb w danym miejscu i przesunie rękaw zasypowy w kolejne miejsce nad autem. Jednym słowem, będzie to proces całkowicie bezobsługowy – mówi Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A.

Dodatkowo dzięki zastosowanemu rękawowi aspiracyjnemu proces zsypywania otrąb do auta będzie całkowicie bezpyłowy. W spedycji otrębowej zostanie zamontowana dokładna waga wskazująca ilość otrąb wysypanych na auta, co znacznie przyspieszy załadunek.

Dystrybucja otrąb będzie jeszcze bezpieczniejsza, a załadunek ekspresowy i wydajny. Dzięki temu towar, niezbędny do produkcji m. in. pasz, zostanie dostarczony szybko i sprawnie. Zastosowane dna wibracyjne uniemożliwią zawieszanie otrąb, które są warstwowo wydawane z silosów. Budowa nowej spedycji to wreszcie duże możliwości magazynowania otrąb.



- Już teraz posiadamy certyfikat GMP+ (Certyfikat Bezpieczeństwa i jakości Pasz), co wskazuje na wysokie bezpieczeństwo oferowanego produktu jakim są otręby. Inwestycja tylko wypłynie na podwyższenie standardów oraz wydajności – dodaje Sylwia Majewicz.

Przypomnijmy, że PZZ S.A. inwestują również w modernizację młyna w Suwałkach oraz rozbudowują spichrz w Brańsku. Ostatnio do użytku została oddana mieszalnia Buhler'a, a jeszcze wcześniej nowoczesne laboratorium i piekarnia wypiekowa. Podlaskie Zakłady Zbożowe w Białymstoku to jeden z największych młynów w Polsce produkujących mąki pszenne i żytnie oraz płatki owsiane i jęczmienne.

