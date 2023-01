Polacy jedzą coraz mniej chleba, chętniej za to sięgają po kanapki, przekąski i gotowe produkty do szybkiej konsumpcji. W związku z malejącym spożyciem pieczywa ważne jest poszerzanie portfela produktowego dla uzupełnienia tej luki - mówi Dariusz Bielecki, prezes Asprod S.A.

Jaki był rok 2022 dla sieci piekarni Asprod?

Dariusz Bielecki, prezes Asprod S.A.: 2022 był zaskakującym, a zarazem wymagającym rokiem. Wiele branż jeszcze nie zdążyło odrobić strat po zawirowaniach związanych z pandemią, a już czekały kolejne wyzwania w związku z sytuacją geopolityczna i wybuchem wojny w Ukrainie. Gwałtowny wzrost cen surowców oraz energii w mniejszy lub większy sposób dotknął każdego przedsiębiorcę. Był to rok pełen wyzwań, który pokazał, jak ważne jest, by być elastycznym w biznesie i wciąż poszukiwać nowych rozwiązań. Wyzwań nie tylko biznesowych, ale także społecznie odpowiedzialnych. Jako Asprod włączyliśmy się w wiele przedsięwzięć pomocowych dla Ukrainy. Wiele z nich było oddolnymi inicjatywami naszych pracowników, co szczególnie doceniamy. Ubiegły rok dosadnie pokazał także, że w obecnych czasach jedną z niewielu kwestii, których możemy być pewni, to to, że trzeba być przygotowanym na wszystko i szybko reagować na pojawiające się zmiany. W nowy rok wchodzimy z otwartymi głowami i mnóstwem pomysłów na kolejne kroki.

Jak kształtowała się sprzedaż pieczywa w 2022 roku?

Nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że spożycie pieczywa maleje z roku na rok. Polacy jedzą coraz mniej chleba, chętniej za to sięgają po kanapki, przekąski i gotowe produkty do szybkiej konsumpcji. W związku z malejącym spożyciem pieczywa ważne jest poszerzanie portfela produktowego dla uzupełnienia tej luki. Wraz ze zmianą naszej siedziby, znacznie zwiększyliśmy nasze możliwości produkcyjne. W ubiegłym roku do naszej oferty dołączyły również produkty z kategorii „fast good”. W nadchodzącym czasie z pewnością będziemy tę kategorię intensywnie rozwijać. Chcemy być blisko naszych klientów, odpowiadać na ich potrzeby, a nawet je kreować. Naszą misją jest pokazać, że Asprod to więcej niż piekarnia. Ta myśl przyświecała nam także przy powstaniu naszej pracowni, w której tworzymy rzemieślnicze produkty, wykonywane ręcznie, z największą starannością i poszanowaniem tradycji. Są to m.in. wysokiej jakości czekolady, kremy, praliny czy też kawy ziarniste i mielone, które samodzielnie palimy a sezonowo również tradycyjne lody. Nie boimy się wchodzić w nowe kategorie produktowe.

Jak wzrost cen energii wpływa na strategię firmy?

Gwałtowny wzrost cen energii związany z wybuchem wojny oraz uzasadniona obawa o ich dostępność na początku ubiegłego roku, pokazały jak ważna jest dywersyfikacja nośników energii dla zabezpieczenia ciągłości produkcji. Bacznie obserwowaliśmy ruchy cenowe, gdy ceny wzrosły do nieakceptowalnych dla nas poziomów, skorzystaliśmy z alternatywnych rozwiązań. Jako alternatywę do gazu ziemnego zdecydowaliśmy się na przejście na inny nośnik energii w postaci propanu. Oceniliśmy to rozwiązanie jako dużo bezpieczniejsze pod względem ceny oraz dostępności surowca.

W przypadku energii elektrycznej zdecydowaliśmy o uruchomieniu własnej elektrowni fotowoltaicznej. Nie jest to jednak decyzja determinowana wyłącznie względami ekonomicznymi. Strategia rozwoju Asprod zakłada ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Jesteśmy świadomi, jak wielka odpowiedzialność w obecnych czasach spoczywa na przedsiębiorstwach w tej dziedzinie. Chcemy być firmą przyjazną klientom i przyjazną środowisku, dlatego od ubiegłego roku 100% energii elektrycznej zasilającej nasz zakład pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych.

Jakie macie plany na 2023 rok?

Nowy rok zaczynamy bardzo intensywnie. W pierwszej połowie stycznia otwieramy kolejny (trzeci już) punkt Asprod Drive, który jednocześnie będzie naszym 85 sklepem firmowym. Nasi klienci polubili format drive ze względu na wygodę i łatwość dokonywania zakupów, więc jest to typ placówek handlowych, który na pewno będziemy w dalszym ciągu rozwijać, a także wprowadzać do niego kolejne udogodnienia. W naszych strategicznych planach na 2023 r nie mogło zabraknąć wspomnianego wcześniej poszerzania oferty asortymentowej o nowe kategorie produktów. Asprod jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, od lat w swej działalności podejmuje kroki służące ochronie naszego środowiska naturalnego. W najbliższych latach na pewno będziemy tę strategię kontynuować.

Jakie największe wyzwania stoją przed branżą piekarniczo-cukierniczą w 2023 roku?

Największym wyzwaniem zarówno dla branży piekarniczej, jak i całej branży spożywczej, jest ogromna presja kosztowa, która wpływa na kształtowanie się cen, a finalnie przekłada na decyzje zakupowe klientów. Ze względu na inflację, budżety rozporządzalne wielu gospodarstw domowych są niższe niż w ubiegłych latach, co również nie napawa optymizmem i negatywnie wpływa na nastroje konsumenckie. Zmienia się styl życia oraz nawyki zakupowe. Branża piekarnicza od lat zmaga się z corocznym spadkiem spożycia pieczywa. Konieczna jest baczna obserwacja zarówno rynku, jak i zwyczajów zakupowych, by móc na nie odpowiednio szybko reagować. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze wydarzeń oraz konieczność stosowania nieszablonowych działań.