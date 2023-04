Polska 2050 składa wnioski do UOKiK i NIK w sprawie nieprawidłowych działań Ministra Rolnictwa w związku z wywozem ukraińskiego zboża - poinformowali w czwartek przewodnicząca KP Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Mirosław Suchoń.

Polska 2050 składa wnioski do UOKiK i NIK w sprawie wywozu ukraińskiego zboża. fot. PAP

"W związku z wystąpieniem zagrożenia dla polskiego rynku zbożowego i drobiu, importowanym zbożem i drobiem z Ukrainy zwracamy się z prośbą o podjęcie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli tj. z własnej inicjatywy" - napisano we wniosku polityków Polski 2050 do NIK, do którego dotarła PAP.

"To jest afera, o jakiej dawno nie słyszeliśmy. W tej aferze zostali pokrzywdzeni polscy rolnicy, i polscy konsumenci" - oświadczył poseł Suchoń na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Zdaniem Pauliny Hennig-Kloski "ukraińskie zboże, które tranzytem miało przejechać przez nasz kraj (...) trafiło tak naprawdę na rynek polski i dzisiaj jest dystrybuowane do krajowych konsumentów, producentów, a prawdopodobnie trafi również na polskie stoły". "Mamy ogromne wątpliwości co do tego, czy ukraińskie zboże i drób (...) spełniają wymogi, które na rynku europejskim są przestrzegane" - stwierdziła.

Polska 2050 pyta o ukraińskie zboże i drób

Henning-Kloska powiedziała, że po kontroli NIK Polska 2050 chce otrzymać odpowiedzi na pytania: "czy rząd ma w ogóle wiedzę o tym, jakie zboże, jaki drób trafiają na polski rynek i ile tego zboża i drobiu zatrzymało się w Polsce?". "Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli mogą też na podstawie przeprowadzonej kontroli wskazać, jak problemy rozwiązać, bo jak widać Ministerstwo Rolnictwa dalej kompletnie nie radzi sobie z tym problemem" - dodała.

Polska 2050 chce, aby sprawą zajął się też UOKiK. Jak podkreślił Suchoń, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów "powinien (...) zbadać, czy rząd PiS (...) wpływał na decyzje dotyczące, jakie ceny rynkowe będzie osiągało zboże". Suchoń zapowiedział, że Polska 2050 domagać się szczegółowej odpowiedzi na pisma, które dzisiaj "w związku z tą aferą rządu Prawa i Sprawiedliwości" kieruje do odpowiednich organów.