Polska Akcja Humanitarna wspiera rolnictwo w Sudanie Południowym

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 17-06-2021, 10:36

Produkcja zbóż w Sudanie Południowym zaspokaja potrzeby jedynie 1/3 mieszkańców kraju. fot. PAH

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jaka jest obecnie sytuacja w Sudanie Południowym jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe?

Helena Krajewska, Polska Akcja Humanitarna: Sudan Południowy to kraj, w którym zbiega się wiele kryzysów naraz. Nadal widoczne są skutki wieloletniej wojny domowej, sytuacja wewnętrzna jest bardzo złożona. Do tego dochodzą powodzie, które spustoszyły dużą część terytorium i dotknęły w zeszłym roku blisko milion osób. Setki tysięcy z nich musiały uciekać, zostawiając za sobą dom, pola uprawne, narzędzia rolnicze, zwierzęta hodowlane. Wielu mieszkańców wciąż nie wróciło w rodzinne strony. Pozostają więc uchodźcami we własnym kraju, często bez środków do życia, dostępu do czystej wody czy schronienia. Swoje dołożyła też pandemia COVID-19, przez którą wzrosło bezrobocie i razem z nim - poziom ubóstwa. Jeśli doliczymy też plagę szarańczy, obecnej w całym regionie Afryki Wschodniej, niszczącej od 80 do 100% upraw na polach, uzyskamy coś, co eksperci określają mianem "perfect storm", burzę doskonałą. To sytuacja, w której kryzysy nakładają się na siebie, tworząc jeden megakryzys, praktycznie niemożliwy do przezwyciężenia, gdy mówimy o krajach o niskim i bardzo niskim dochodzie.

Sudan Południowy - rolnictwo nie zaspokaja potrzeb

W jakiej kondycji znajduje się rolnictwo na terenie Sudanu Południowego?

W tym momencie w Sudanie Południowym 7,2 mln osób, czyli aż 60% populacji, mierzy się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a 108 tys. osób znajduje się na granicy głodu lub już głoduje. W marcu stan blisko 300 tys. dzieci sklasyfikowano jako "bardzo ostre niedożywienie", co oznacza, że wymagały natychmiastowej pomocy i leczenia, z kolei obecnie 1/3 dzieci poniżej 5. roku życia jest chronicznie niedożywiona. To przerażające dane, za którymi stoją prawdziwe ludzkie dramaty i niemożliwe wybory - czy przeznaczyć niewielkie przecież środki na żywność dla rodziny, czy jednak na leczenie lub czystą wodę? Najgorsze informacje dotyczą zwłaszcza stanów Jonglei, gdzie pracuje PAH, Warrap i Bahr el Ghazal Północny. Dodajmy, że właśnie stan Jonglei został bardzo mocno dotknięty powodziami, które praktycznie uniemożliwiły w niektórych rejonach prowadzenie jakiejkolwiek działalności rolniczej. Zniszczeniu uległo tam ponadto 27 tys. ha pól uprawnych, przez co produkcja zboża w tym regionie spadła do najniższego od 2016 roku poziomu.

Co ciekawe, jak informowała niedawno FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, całościowa produkcja zboża w 2020 roku była wyższa o 7% niż w poprzednim roku. Jednak nawet z tym niewielkim wzrostem była ona o wiele niższa niż przed 2013 rokiem, gdy wybuchł konflikt. Taka ilość oznacza zaspokojenie potrzeb jedynie 1/3 mieszkańców kraju i skazanie pozostałej ludności na zakup podstawowych produktów z importu, po cenach wielokrotnie przekraczających krajowe, lub na skorzystanie z pomocy humanitarnej. Spośród 10 stanów tylko Ekwatoria Zachodnia wyprodukowała wystarczająco dużo żywności, aby mogła ona zostać zakupiona przez organizacje międzynarodowe na rzecz wsparcia osób w pozostałych 9 stanach.

Jakie działania w Sudanie Południowym podejmuje Polska Akcja Humanitarna?

PAH prowadzi obecnie w Sudanie Południowym kilka programów, z których jeden związany jest bezpośrednio właśnie ze wsparciem rolnictwa. W poprzednim i bieżącym roku współpracowaliśmy z FAO, tworząc szkółki rolnicze, przekazując narzędzia rolnicze i sprzęt do połowu ryb. Obecnie działamy razem z OCHA South Sudan w bardzo podobnej tematyce - staramy się na wiele sposobów wspierać lokalne rolnictwo i jak najlepiej przygotować je na postępujące zmiany klimatu. W Akobo, czyli jednym z 6 hrabstw dotkniętych głodem, pomagamy łącznie 108 tys. osób, m.in. poprzez szkolenia i przekazywanie potrzebnych narzędzi rolniczych, nasion, haczyków i żyłek dla rybaków, specjalnych materiałów do tworzenia sieci rybackich. Prowadzimy warsztaty np. z wytwarzania biopestycydów z roślin dostępnych na miejscu, czyli główek czosnku, czerwonej papryki, neem - miodli indyjskiej, bo rolników nie stać na zakup chemicznych środków, które pozwoliłyby im na zwalczenie szkodników na swoich polach. Tworzymy też pokazowe ogródki warzywne przy ośrodkach dożywiania dzieci. Dzięki temu z jednej strony zapewniamy żywność dzieciom i ich rodzinom, a z drugiej promujemy dobre praktyki i uprawę roślin odpornych na zmiany klimatu. Działania te prowadzimy od marca do końca sierpnia 2021 roku.

Polska Akcja Humanitarna pomaga mieszkańcom

Oprócz tego, we współpracy z Unicefem i IOM, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, działamy w zakresie dostępu do wody, toalet, higieny. W Akobo i Bor (stolicy stanu Jonglei) naprawiamy i wiercimy studnie, stawiamy wieżowe zbiorniki wodne i latryny, pokazujemy też mieszkańcom, w jaki sposób budować własne toalety. Wspieramy osoby, które zostały zmuszone do ucieczki przed powodziami i mieszkają w tymczasowych obozach dla uchodźców, przekazując im m.in. środki higieniczne, wiadra i kanistry, tabletki do oczyszczania wody czy moskitiery. Dystrybuujemy też zestawy menstruacyjne dla kobiet i dziewczynek, promujemy higienę w społecznościach, w których pracujemy. Warto dodać, że zdecydowaną większość naszych pracowników w Sudanie Południowym stanowią lokalnie zrekrutowani specjaliści, którzy najlepiej znają sytuację mieszkańców i kontekst kryzysu humanitarnego w swoim kraju.

Jak można pomóc? Czy pomóc mogą indywidualne osoby czy poszukujecie też Państwo partnerów biznesowych?

Na wiele sposobów, tak naprawdę. Zawsze zachęcamy do wpłat jednorazowych lub stałych, comiesięcznych przelewów w ramach Klubu PAH SOS, które pozwalają nam na dysponowanie środkami w zależności od nagłych sytuacji kryzysowych lub rosnących potrzeb. To dzięki takim środkom możemy działać nie tylko w Sudanie Południowym, ale i w innych regionach, np. w Jemenie czy wschodniej Ukrainie. Można również samemu założyć zbiórkę na wybrany cel lub z okazji urodzin, ślubu i innych ważnych wydarzeń poprzez naszą specjalną platformę crowdfundingową, Pomagamy.pl. Zebraliśmy w ten sposób m.in. ponad 117 tys. zł na walkę z głodem na świecie. Taką zbiórkę mogą założyć osoby prywatne, a także firmy.

PAH w Sudanie Południowym - potrzebni partnerzy

Szukamy też partnerów biznesowych, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z PAH i wspierać już toczące się projekty lub wspólnie sfinansować nowy projekt w ramach działań misji. Przykładem może być firma Meblik, dzięki której powstał program dożywiania dzieci do lat 5 oraz kobiet w ciąży i matek karmiących w Somalii oraz przekazywania żywności rodzinom dzieci objętych programem - to łącznie 700 osób i 400 rodzin, które korzystają z naszej pomocy. Zawsze kupujemy żywność na miejscu lub w krajach ościennych, aby zmniejszyć koszty transportu i samej transakcji, co pozwoli na lepsze wykorzystanie środków - w ten sposób wzmacniamy też lokalną gospodarkę. Dlatego też najlepszym, najbardziej efektywnym i opłacalnym finansowo sposobem pomagania razem z PAH jest właśnie wsparcie finansowe. Zachęcam wszystkie firmy, zwłaszcza z branży spożywczej i handlowej, do zaangażowania się w pomoc mieszkańcom Sudanu Południowego. Pamiętajmy, że to właśnie te małe rzeczy, gesty, które robią ludzie, naprawdę potrafią zmienić świat i życie innych osób, oddalonych nawet o tysiące kilometrów.

Dziękuję za rozmowę.