Polska branża spożywcza nie straci konkurencyjności? "Innym koszty rosną mocniej"

Polski przemysł spożywczy nawet przy dalszych wzrostach kosztów nie straci swojej konkurencyjności. W innych krajach te wzrosty są jeszcze większe - mówi Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich SA.

Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich SA ocenia, że polski przemysł spożywczy nawet przy dalszych wzrostach kosztów nie straci swojej konkurencyjności. fot. PTWP

Wojna w Ukrainie a produkcja makaronu

Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich SA był gościem audycji "Czwartkowe Forum SGH". Jak mówił, producenci makaronów z niepokojem patrzą na sytuację na rynkach surowcowych.

- Ukraina jest wielkim producentem pszenicy, podobnie jak Rosja. Czy będzie kryzys? Na pewno żywnościowy. Wojna nie skończy się szybko. Nawet jeśli nastąpiłoby to w 2022 roku, jest wątpliwe, czy da się odblokować szlaki transportu ukraińskiego ziarna. W 2020 r. Ukraina wyeksportowała 80 mln ton ziarna, głównie przez Morze Czarne. Przewiezienie tego koleją przez Polskę i dalej Europę jest niewyobrażalne i raczej niemożliwe - wskazał.

Europę czeka kryzys żywnościowy?

Daniłowski zaznaczył, że większość krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu kupowała pszenicę z Ukrainy i Rosji.

- Są to rynki bardzo "chlebowe", gdzie pieczywa je się dużo więcej niż w Europie. Dlatego u nas w UE raczej będzie drożyzna, natomiast w tamtych krajach mogą wystąpić niedobory żywności. Kryzys ten może być widoczny już w IV kwartale tego roku - dodał.

Presja płacowa nasili się w drugiej połowie 2022?

Prezes Makaronów Polskich opowiedział także o presji płacowej.

- W tym momencie w Polsce praktycznie nie mówi się o tym. Zatrudniamy 500 osób i nie słyszałem ostatnio żadnych istotnych grupowych oczekiwań płacowych. Są pojedyncze zapytania. Natomiast po wakacjach oczekuję w Polsce większej presji na płace i to dodatkowo wpłynie na wzrost kosztów - dodał.

Branża spożywcza nie straci konkurencyjności?

Daniłowski jest zdania, że polski przemysł spożywczy nawet przy dalszych wzrostach kosztów nie straci swojej konkurencyjności.

- W innych krajach ten wzrost jest jeszcze większy. Jeżeli Polska nie zostanie doświadczona kolejnym ogromnym wzrostem cen energii to nie stracimy konkurencyjności. Mamy bardzo dobre surowce, dobre zbiory i dużą bazę surowcową. Większość makaronów produkujemy z krajowej pszenicy. 30 proc. to mąka importowana - semolina, ale 70 proc. to mąka miękka z dodatkiem jaj i to są również produkty wysokiej jakości - dodał.

Eksport makaronów mocno się zmienił

Prezes Makaronów Polskich wskazał, że obecnie makaronów jako relatywnie taniego produktu nie opłaca się eksportować zbyt daleko.

- Obecnie nasz eksport odbywa się głównie do krajów sąsiednich samochodami. Mieliśmy klientów w Afryce i Azji, ale koszty shippingu są dziś tak wysokie, że na razie cena ich nie konsumuje. Rozpychamy się na rynku UE i ukraińskim. Szkoda, że kierunek białoruski omijamy. Był to dla nas 4-5 rynek zbytu. Białoruś jest niedoceniana w Polsce. Zauważmy, jakie są problemy z transportem samochodowym kiedy wypadły tiry białoruskie. Ukraina to z kolei mocno niestabilny rynek. Jednego tygodnia są ogromne zamówienia, po których magazyny czyścimy do zera, a drugiego tygodnia nie zamawiają nic - dodał.

Makarony w sieciach handlowych

Daniłowski wskazał, że dyskonty stosują dziś następującą strategię wobec producentów markowych.

- Na półce są tylko lider rynkowy, czasem b-brand i private label. Sieci nie są zainteresowanie wspieraniem brandów. Dlatego trudno jest w nie inwestować. Ja mam brandy mocne lokalnie, może rozpoznawalne w skali kraju, ale byłbym ostrożny z wchodzeniem na rynki trzecie i tam budowaniem marki. Lepiej znaleźć tam partnera, który jest dobrze usytuowany i wspólnie z nim budować swoją obecność - podsumował.