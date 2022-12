Ministerstwo Rozwoju i Technologii dofinansuje budowę nowego zakładu produkcji pasz z biomasy owadów kwotą 14,4 mln zł. Jakie warunki musi spełnić HiProMine, by otrzymać tę pomoc?

Polska fabryka pasz z owadów z rządowym dofinansowaniem. fot. shutterstock

Nowy zakład HiProMine z dofinansowaniem

Zarząd HiProMine S.A. poinformował, że podpisał umowę o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, w zakresie dofinansowania projektu przedstawionego przez firmę w ramach: "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030", pod nazwą: "Budowa zakładu wytwarzającego produkty powstałe na bazie biomasy owadów w Karkoszowie (woj. lubuskie)", polegającego na budowie i wyposażeniu nowego zakładu produkcyjnego w Karkoszowie, gmina Krzeszyce, którego rozliczenie zakończy się w 2024 roku.

Jaką kwotą Skarb Państwa dofinansuje budowę zakładu HiProMine?

Zgodnie z treścią zawartej umowy minister, ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację ww. programu, udzieli spółce HiProMine w roku 2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 14 437 256,40 zł (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy). Pomoc zostanie wypłacona spółce w jednej transzy w roku 2024.



W celu otrzymania pomocy HiProMine zobowiązała się zakończyć i rozliczyć realizację inwestycji, tj. utworzyć określone umową miejsca pracy, ponieść, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r., określone umową koszty Inwestycji w wysokości co najmniej 106,9 mln zł oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, przez okres co najmniej 3 lata licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, a także spełnić określone w umowie kryteria dotyczące pracowników, warunków pracy i utrzymania utworzonych miejsc pracy oraz kryteria dotyczące rodzaju i charakteru prowadzonej działalności.



Pozostałe istotne warunki umowy, w tym warunki dotyczące kontroli realizacji inwestycji, możliwości zmiany zapisów umowy w przypadku braku spełnienia przez HiProMine kryteriów jakościowych, czy zasad obniżenia kwoty należnej pomocy lub obowiązku jej zwrotu, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Nowy zakład HiProMine. Umowa już podpisana:

Jak informowaliśmy w tekście W Polsce powstanie ogromna fabryka pasz z owadów. "Pierwszy taki zakład w Europie" zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie poinformował o zawarciu umowy z firmą Atlas Ward Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Kontrakt dotyczy budowy zakładu produkcyjnego materiałów paszowych na bazie biomasy z owadów.

Jak mówił Szymon Kuprian, dyrektor finansowy HiProMine S.A. podczas webinaru "Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego", spółka realizuje dziś program inwestycyjny, który ma doprowadzić do budowy pierwszej pełnoskalowej fabryki w Europie, a drugiej na świecie, która będzie w skali przemysłowej produkować materiały paszowe.