Polska firma rezygnuje z produktów bezglutenowych

OneDayMore zawiesił produkcję wyrobów bezglutenowych. Głównym powodem decyzji jest konsekwentnie malejące zainteresowanie tymi wariantami smakowymi, przekładające się na niską sprzedaż.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 31-08-2021, 11:48

Dariusz Haraj, CEO OneDayMore wskazuje, że zawieszenie produkcji wyrobów bezglutenowych nie było dla firmy łatwą decyzją. fot. mat. pras.

OneDayMore wycofuje produkty bezglutenowe

Jak poinformował producent, „Musli Superfoods Bezglutenowe” i „Musli Sportowców Bezglutenowe” znikają ze sklepowych półek. Głównym powodem decyzji jest konsekwentnie malejące zainteresowanie tymi wariantami smakowymi, przekładające się na niską sprzedaż. W przyszłości, w miejsce produktów być może pojawią się inne nowości.

Z dniem 9 sierpnia 2021 roku, OneDayMore - znany, polski producent musli, owsianek i granoli, oferujący szeroki asortyment produktów śniadaniowych, zawiesił produkcję wyrobów bezglutenowych.

Produkty znikną ze stacjonarnych sklepów w Polsce i na rynkach zagranicznych, nie kupimy ich też przez internet. Decyzja dotyczy dwóch produktów: Musli Superfoods Bezglutenowe (tuba 400g) i Musli Sportowców Bezglutenowe (tuba 450g).

Produkty bezglutenowe - nisza bez perspektyw?

Fanom tego smaku pozostanie przestawienie się na inne warianty smakowe dostępne w ofercie marki. Decyzja ma podłoże czysto biznesowe. Produkt cieszył się mniejszym, niż prognozowane, zainteresowaniem, stanowiąc niewielki ułamek sprzedaży.

- Zawieszenie produkcji wyrobów bezglutenowych nie było dla nas łatwą decyzją, ponieważ wiemy, że spory odsetek konsumentów jest na diecie bezglutenowej. Niemniej, ku naszemu zaskoczeniu, nie znalazło to przełożenia w zainteresowaniu tą kategorią produktów. Co więcej, koszty produkcji musli bezglutenowych są zdecydowanie wyższe niż wyrobów konwencjonalnych, w związku z dodatkowymi, obligatoryjnymi zabiegami higienicznymi i badaniami dedykowanymi tym wyrobom. W ostatecznym rozrachunku stało się to dla nas biznesowo nieopłacalne. - tłumaczy Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.