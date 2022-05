Polska Izba Makaronów: podwyżki cen surowców odbiją się na cenach makaronu

Przez wojnę w Ukrainie pojawiły się problemy z surowcami takimi jak np. pszenica czy jaja. Jak to wpływa na rynek makaronów w Polsce? Zdaniem Polskiej Izby Makaronu, aby przetrwać ten trudny czas podwyżek cen surowców, producenci będą zmuszeni podnieść ceny makaronu.

Zdaniem Polskiej Izby Makaronu, aby przetrwać trudny czas podwyżek cen surowców, producenci będą zmuszeni podnieść ceny makaronu. / fot. JS

Portalspozywczy.pl: Przez wojnę w Ukrainie wzrosła sprzedaż makaronów podobna do tej, jaką zauważono podczas pierwszego lockdownu w Polsce. Czy ten pik już się zakończył, czy nadal się utrzymuje?

Dominik Polak, prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK i członek zarządu Polskiej Izby Makaronu: Pik covidowy był efektem paniki wśród ludzi, zwłaszcza kiedy w życie zostały wprowadzone pierwsze obostrzenia. Polacy zaczęli magazynować jedzenie, w obawie przed niewiadomą „do kiedy to potrwa?”. Jak już wspominałem, makaron jest najlepszym produktem do przechowywania, a także sprawia, że przy niewielkiej ilości czasu i dodatkowych produktów jesteśmy w stanie wyczarować z niego dobre danie. Dziś już nie ma takiej paniki w społeczeństwie, a zwiększona sprzedaż makaronów wynika z przyjazdu uchodźców do Polski oraz wysyłki produktów do Ukrainy. W związku z tym obecny wzrost sprzedaży jest stabilniejszy i utrzymuje się na wysokim poziomie, przez co rosną obawy producentów o dostawy.

Wojna w Ukrainie wpływa na rynek makaronów w Polsce

Sieci handlowe mają ogromne zasięgi, zdecydowanie większe niż producenci makaronów i wykorzystują ten fakt w negocjacjach. Wiedzą, że dla producenta ich kontrakt to często być albo nie być.

Analizując wzrost sprzedażowy makaronu, jak przełożył się on na wzrost produkcji w zakładach?

Dominik Polak: W niektórych przypadkach produkcja makaronu wzrosła o ok. 70 proc. To jest duży wzrost sprzedaży.

Czy większy popyt na makaron może być argumentem na plus dla producentów makaronów podczas negocjacji cen z sieciami handlowymi?

Dominik Polak: Sieci handlowe mają ogromne zasięgi, zdecydowanie większe niż producenci makaronów i wykorzystują ten fakt w negocjacjach. Wiedzą, że dla producenta ich kontrakt to często być albo nie być. Przekonanie ich, że podtrzymanie dostępności wysokiej jakości makaronów od polskich producentów, teraz w okresie szalejącej inflacji, jest istotne w perspektywie długoterminowej i stanowi największe wyzwanie w negocjacjach z sieciami. Cały czas prowadzimy dialog, jesteśmy merytorycznym partnerem w tych rozmowach, a ich celem jest przede wszystkim utrzymanie zakładów produkcyjnych i miejsc pracy dla tysięcy osób w Polsce.

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu: Należy zwrócić uwagę, że Polscy producenci makaronów to w dużej mierze rodzinne firmy, które na przestrzeni lat bardzo się rozwinęły nie tylko technologicznie, ale także pod względem pozyskiwania wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy cały czas wsłuchują się w potrzeby rynku, dlatego też powstają nowe odmiany makaronów, aby każdy mógł znaleźć w tym szerokim asortymencie coś dla siebie. Niejednokrotnie mówiliśmy, że to konsument jest dla nas najważniejszy. To polscy klienci pokochali makarony za ich walory smakowe, różnorodność i możliwości jakie dają im każdego dnia w przygotowywaniu posiłków pasujących do kuchni całego świata. Aby przetrwać ten trudny czas podwyżek cen surowców, ceny makaronu też muszą być wyższe. Tak działa rynek, a sektor rolno spożywczy szczególnie reaguje na to, co dzieje się w gospodarce nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Producenci makaronów a sieci handlowe

Musi być większe zrozumienie ze strony sieci handlowych, że mniejsi gracze są również ważnym ogniwem na rynku.

Co zatem musi się zmienić, żeby producenci makaronów mogli nie tylko produkować, ale i godnie na tym zarabiać?

Dominik Polak: Musi być większe zrozumienie ze strony sieci handlowych, że mniejsi gracze są również ważnym ogniwem na rynku, który dostarcza produkty i gwarantuje bezpieczeństwo produktowe dla całego rynku i nie tylko w okresie wzmożonego zapotrzebowania, ale przede wszystkim w perspektywie długofalowej.

Marek Dąbrowski: Polska Izba Makaronu powstała po to, aby wspierać przedsiębiorców zwłaszcza w tych trudnych czas, a teraz ten czas nadszedł. W okresie pandemii producenci sprostali zadaniom, za co chciałbym im bardzo podziękować. Produkty na bieżąco były dostarczane do sieci handlowych, dzięki czemu sieci nie miały zachwianych dostaw. Dziś, jeśli propozycje cenowe ze strony producenta nie spotkają się z akceptacją sieci, do takiego zachwiania w dostawach może dojść. Nie chcemy do tego dopuści. Teraz zobaczymy, jak sieciom handlowym zależy na polskim konsumencie.

