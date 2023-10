Dlaczego polski makaron jest lepszy od włoskiego? Według wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego m.in. dlatego, że jest z polskich jaj i krócej się gotuje. Grafika przygotowana przez polityka podbija internet.

Dlaczego polski makaron jest lepszy od włoskiego? Grafika promowana przez wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego podbija internet. fot. Twitter Janusza Kowalskiego

Polski makaron lepszy od włoskiego?

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wie, co zrobić żeby było o nim głośno. Tym razem opublikował w mediach społecznościowych opatrzoną logiem MRiRW grafikę, która w założeniu miała zapewne promować polskie produkty spożywcze, przede wszystkim makarony:

Kupuj polskie produkty od polskich przetwórców! Dzięki temu wspierasz polskich rolników.



🔎Zobacz, dlaczego polski makaron z polskich jaj i polskiej mąki jest zdecydowanie lepszy od makaronu włoskiego.



👉🏻Jeśli się z tym zgadzasz to podaj dalej.#ProduktPolski pic.twitter.com/LO0IarOkY3 — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) October 3, 2023

Dlaczego zatem polski makaron jest lepszy od włoskiego? Według polityka Suwerennej Polski m.in. poprzez fakt, że polski makaron pochodzi z "miękkiej pszennej mąki", podczas gdy włoski produkowany jest z pszenicy durum.

To dość duże uproszczenie, gdyż polscy producenci makaronów (np. Makarony Polskie czy należąca do Grupy Maspex Lubella, a więc firmy z polskim kapitałem) istotnie zwiększają ofertę makaronów z pszenicy durum, także pochodzącej z polskich upraw.

Polskie firmy też produkują makaron z pszenicy durum

Zaledwie kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że Maspex mocno inwestuje w program tzw. reintrodukcji pszenicy durum:

- Doszliśmy do wniosku, że nie może być tak żeby poważny polski biznes był zależny w dużej części od importu zboża warzyw i owoców. Dlatego od kilku lat prowadzimy program reintrodukcji pszenicy durum, czyli twardej pszenicy służącej do produkcji makaronów. Dziś jesteśmy liderem rynku makaronów w Polsce, a marka Lubella odpowiada za ponad 30 proc rynku. Możemy się też pochwalić, że już ponad 20 proc. naszych potrzeb pokrywamy z upraw krajowych. Natomiast projekt się rozwija, opracowaliśmy własne odmiany pszenicy durum, które są dopasowane do naszego klimatu. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat połowa naszego zapotrzebowania będzie pokrywana na rynku krajowym - mówił nam niedawno Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu.

Kolejne przewagi polskiego makaronu nad włoskim według Janusza Kowalskiego to m.in. pochodzenie jaj, fakt, że polski "krócej się gotuje" oraz to, że Polacy spożywają go głównie do zup, a Włosi do drugiego dania...

Czy Włosi jedzą więcej makaronu niż Polacy?

Tymczasem jest statystyka, w której makaron włoski znacząco wygrywa z polskim. To spożycie makaronu, o czym mówił nam w niedawnym wywiadzie Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w spółce Makarony Polskie: