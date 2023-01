Gdyński port charakteryzuje m.in. duża ilość przeładunków zboża. - Jesteśmy liderem wśród portów nadbałtyckich, jeżeli chodzi o obsługę tego ładunku. W kolejnych latach możemy się spodziewać dalszych wzrostów w tym zakresie - mówi prezes Portu Gdynia Jacek Sadaj.

Port Gdynia jest liderem jeśli chodzi o przeładunki zboża na Morzu Bałtyckim. fot. mat. pras.

Port Gdynia podsumował 2022 rok

Prezes Portu Gdynia Jacek Sadaj zauważył, że rok 2022 był kolejnym rekordowym rokiem. "Z roku na rok notujemy wzrost ilości przeładowanych towarów. Ubiegły rok to wzrost o prawie 6 proc. w stosunku do roku 2021. Nie ma co ukrywać, że największy udział w tym wyniku miały węgiel i koks. Trzeba jednak zauważyć, że olbrzymia mobilizacja dotycząca importu surowców energetycznych dotyczyła głównie ostatnich miesięcy roku, więc był to naprawdę duży wysiłek, do którego zaangażowaliśmy terminale działające w obszarze gdyńskiego portu" - powiedział.

Rozmówca wskazał, że gdyński port charakteryzuje m.in. duża ilość przeładunków zboża. "Jesteśmy liderem wśród portów nadbałtyckich, jeżeli chodzi o obsługę tego ładunku. W kolejnych latach możemy się spodziewać dalszych wzrostów w tym zakresie, ponieważ infrastruktura i suprastruktura portowa jest w tym kierunku rozbudowana, a koniunktura na rynku jest sprzyjająca. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania postępowania na 30-letnią dzierżawę Terminala Zbożowego - jednego z trzech terminali, które obsługują ładunki agro w Porcie Gdynia. W międzyczasie prowadzimy inwestycje związane z modernizacją Nabrzeża Indyjskiego. Będzie to nabrzeże głębokowodne o rzędnej 16 m, więc jesteśmy przekonani, że ta palma pierwszeństwa, jeżeli chodzi o produkty agro będzie utrzymana" - powiedział.

Port Gdynia inwestuje w terminale zbożowe

Prezes Portu Gdynia przypomniał, że kilka tygodni temu zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonawcę przebudowy Nabrzeża Indyjskiego. "W międzyczasie Terminal Zbożowy może funkcjonować w oparciu o Nabrzeże Norweskie, ale jest to nabrzeże zamykające, krótsze, w związku z tym wolumeny tam przeładowywane są znacznie mniejsze" - wyjaśnił.

Jacek Sadaj wskazał, że duże wyzwanie w gdyńskim porcie stanowią obecnie przeładunki kontenerów. "W Porcie Gdynia przeładunki kontenerów realizowane są w oparciu o dwa terminale: Terminal BCT i Terminal GCT. Obecnie obserwujemy ogólnoświatowy trend zmniejszenia ilości ładunków skonteneryzowanych, natomiast jesteśmy przekonani, że jest to sytuacja tymczasowa. Rozstrzygając w grudniu ubiegłego roku postępowanie na 30-letnią dzierżawę terminala kontenerowego, oddając również nowe powierzchnie składowe pod te ładunki, prognozujemy, że w perspektywie tej dużej umowy ładunki w Porcie Gdynia będą się mogły również rozwijać" - powiedział.

Największa inwestycja w historii Portu Gdynia

Prezes podkreślił, że największą inwestycją w ponad 100-letniej historii Portu Gdynia będzie budowa portu zewnętrznego. "To bardzo ważna inwestycja, ponieważ świadomi tego, że Port Gdynia jest dzisiaj otoczony tkanką miejską wiemy, że jedyną szansą dla dalszego rozwoju jest budowanie tego nowego terenu" - zaznaczył.

Jacek Sadaj przypomniał, że aktualnie trwa pogłębianie i poszerzanie toru podejściowego do gdyńskiego portu. "To inwestycja realizowana w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni. Są to działania skorelowane z pogłębianiem basenów wewnętrznych w Porcie Gdynia. Dzięki niej dostęp od strony wody będzie dużo lepszy i bezpieczniejszy, a akweny wewnętrzne pogłębione do rzędnych 16 m. Z kolei nabrzeża będą przygotowane do obsługi statków oceanicznych. Jeżeli chodzi o ten zakres, który realizowany jest przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, czyli pogłębianie basenów wewnętrznych, jesteśmy w tej chwili mniej więcej na poziomie 30 proc. realizacji tego zadania" - powiedział.

Prezes Portu Gdynia wymienił też kilka wyzwań stojących przed portem w roku 2023 roku. "Wśród nich jest m.in. wyłonienie dzierżawcy dla Terminala Zbożowego na okres 30 lat. Jesteśmy w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego w kwestii wyboru operatora na Terminal Zewnętrzny, więc w ostatnim kwartale roku 2023 to zadanie powinno zostać zrealizowane. Ogłosiliśmy też ostatnio postępowanie na wybór dzierżawcy nowopowstałego placu w Porcie Zachodnim. Zależy nam na tym, aby nasze wszystkie tereny pracowały optymalnie. Wydaje mi się, że w skali morza bałtyckiego jesteśmy portem, który ma najwyższy współczynnik pracujących terenów i chcielibyśmy ten wysoki wynik utrzymać" - podkreślił.