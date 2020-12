Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego będzie się rozrastał

Sektor zbożowo-młynarski zawsze należał w Polsce do podstawowych branż przemysłu spożywczego.

Branża ta jest szczególnie silnie powiązana z roślinną produkcją rolną w naszym kraju. Dziś większość młynów znajdujących się w strukturach organizacyjnych członków Związku Młynarskiego, została gruntownie zmodernizowana i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do obróbki technologicznej ziarna, w tym także przy udziale dotacji i wsparciu unijnym.

Jednak miniony rok również tej branży przyniósł wiele obaw i niepewności. Wzrost cen zbóż na giełdach światowych, osłabienie polskiego złotego, a co za tym idzie rosnące ceny zbóż na rynku polskim, a także strach przed wirusem to wszystko cały czas powoduje niechęć do sprzedaży pszenicy przez rolników, co tworzy zagrożenie zachwiania łańcucha dostaw i niepewność utrzymania produkcji polskich młynów.

– Wszystkie działania skupiamy na tym, by wspierać marki zrzeszone pod naszym szyldem. A jest ich już osiemnaście! Zdolności produkcyjne naszych członków założycieli to ponad 70% polskiego potencjału przemiału zbóż. To głównie wiodące zakłady zbożowe zlokalizowane w różnych miejscach kraju, ale też i mniejsze zakłady produkcyjne. Kolejne firmy młynarskie już zadeklarowały chęć przystąpienia do naszego Związku. Przedsiębiorstwa sektora młynarskiego widzą sens przynależności i działania w tego typu organizacjach. Mamy nadzieję, że wspólnie i obronną ręką wyjdziemy z tego ogólnoświatowego kryzysu – mówi Krzysztof Gwiazda, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.