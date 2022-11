Polskie ziarno w Afryce? Brzmi egzotycznie, a przecież od lat trafia na ten kontynent nawet co czwarta tona polskiego zboża. Eksportujemy też makaron i inne przetwory zbożowe. W grudniu polscy producenci dołączą do wystawców podczas Food Africa w Kairze.







Polskie ziarno od RPA po Egipt. Jak radzimy sobie w Afryce? fot. PTWP

RPA: Import zbóż z Polski

Z raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za 2020 rok wynika, że RPA jest na trzecim miejscu wśród wszystkich kierunków eksportu zbóż z Polski. Z kolei jeśli chodzi o samą pszenicę, to kraje afrykańskie odpowiadają aż za 1/4 polskiego eksportu. Ta tendencja utrzymuje się od lat.

W połowie listopada Elewarr, spółka działająca pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych, podała, że po raz pierwszy od 30 lat zamierza eksportować magazynowane przez nią polskie zboża do Afryki. Transportowiec już płynie na Wybrzeże Kości Słoniowej. Ekspansja dotyczy też mniejszych producentów, takich jak firma Soligrano, która po raz pierwszy szykuje się do największej spożywczej imprezy targowej na kontynencie afrykańskim. W jej planach jest także wejście na te rynki.

Polacy na Food Africa w Kairze

- To nie była przypadkowa decyzja. Od lat obserwujemy kairskie targi i jesteśmy pod dużym wrażeniem ich skali. Były one nam też polecane przez osoby, z którymi utrzymujemy kontakty w Afryce - mówi o odbywającym się w dniach 5-7 grudnia 2022 roku wydarzeniu Kamil Rabenda, prezes Soligrano.

Egipskie targi są przez polskich producentów traktowane jako drzwi do kolejnych rynków Afryki. Wielu kupców z afrykańskich krajów właśnie na nich szuka zagranicznych kontaktów. Łącznie z Polski w wydarzeniu będą brali udział przedstawiciele aż 20 firm. Oprócz Soligrano to również czterech producentów ciastek i płatków śniadaniowych, piekarnia specjalizująca się w wyrobach bezglutenowych oraz producent kasz i wafli. To dla nich nie tylko okazja do szukania nowych nabywców, ale też sposób na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z producentami przypraw czy sezamu z innych krajów.

Perspektywiczny rynek

Kraje kontynentu afrykańskiego są w trakcie dynamicznego rozwoju demograficznego i gospodarczego. - Wystarczy powiedzieć, że targi Food Africa odbywają się w mieście, w którym żyje 22 mln osób. Z kolei w Nigerii liczba mieszkańców dochodzi już do połowy populacji całej Unii Europejskiej i z każdym rokiem ten dystans się zmniejsza. Uganda jest jednym z pięciu najszybciej rozwijających się krajów w perspektywie do 2030 roku. Jest o co walczyć. - zauważa Kamil Rabenda z Soligrano.

Zwyczaje żywieniowe w Afryce

Polscy producenci nie ukrywają, że targi w Kairze będą też okazją do zbadania, jakie są aktualne trendy na różnorodnym i specyficznym rynku afrykańskim. Podstawą wielu tradycyjnych lokalnych potraw nadal jest kukurydza czy sorgo, na które nigdy nie braknie kupców. Tymczasem w miastach preferencje szybko się zmieniają w kierunku zbożowych przekąsek i dań gotowych, jakie w ofercie też ma wielu polskich producentów. Śledząc ofertę globalnych koncernów spożywczych w krajach takich jak Nigeria czy RPA można zauważyć, że popularne są szczególnie kaszki zbożowe i inne przetwory dla dzieci. Wysoka i stabilna jakość europejskich produktów to w oczach tamtejszych klientów główny argument za tym, by je wybrać. Polska jako jeden z czołowych producentów zbóż w Europie może tu odegrać znaczącą rolę.