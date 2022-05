Poradnik rzepiary. Rolnik tłumaczy, jak zrobić dobre zdjęcie i nie zniszczyć upraw

Choć popularne "rzepiary" wzbudzają wesołość internautów, dla rolników uprawiających rzepak amatorzy zdjęć w pięknym żółtym polu to prawdziwe utrapienie. Czy interesy obu stron da się jakoś pogodzić?

Autor: AT

Data: 16-05-2022, 16:01

Łukasz Pergoł tłumaczy rzepiarom, jak zachowywać się na polu rzepaku. fot. za Twitterzem

Ruszył sezon na rzepiary

Kim są rzepiary? To nieco pogardliwe, ale nie pozbawione sympatii określenie modelek, influencerek i instagramerek, które wybierają kwitnące pola rzepaku jako miejsce efektowych sesji zdjęciowych.

W rzepaku pozowały m.in. Julia Wieniawa, czy też "znana" ostatnio z zupełnie innych powodów Marcelina Zawadzka. Marcelina Zawadzka skazana za karuzelę VAT. Promowała lody Koral Grand

Rzepiary martwią rolników

Co cieszy oko w mediach społecznościowych, stanowi utrapienie dla rolników uprawiających rzepak. Zadeptane i zniszczone pola to straty idące czasem w setki, a nawet tysiące złotych.

Ciekawy apel do "rzepiar" i nie tylko wystosował Łukasz Pergoł, rolnik, który sam obecny jest w mediach społecznościowych. Od lat m.in. na Twitterze popularyzuje rolnictwo i przybliża specyfikę produkcji rolnej w Polsce.

Buszujący w rzepaku

- Kwitnący rzepak to piękny widok i dobry pomysł na zdjęcie, ale nie trzeba go niszczyć. W wykonaniu jednej osoby są to może szkody znikome, ale gdy na pole wejdzie 10-20-50 osób, mogą dokonać dużych zniszczeń. W dodatku rzepak to roślina podatna na patogeny grzybowe, które powodują choroby roślin, a te szybko się rozprzestrzeniają - dodał.

Poradnik rzepiary

Jak zatem zrobić sobie zdjęcie w rzepaku, by nie utrudniać życia rolnikom?

- Najlepiej stanąć przed łanem nie wchodząc na niego, a jeśli już musicie wejść, szukajcie wytyczonych ścieżek. W te ścieżki rolnicy wjeżdżają z nawozami, środkami ochrony roślin. Wchodząc w ten sposób nie niszczymy roślin i nie brudzimy się też pyłkiem - dodał.

- Chrońmy uprawy rzepaku żeby dla Was był olej, a dla nas pieniądze. Warto pomyśleć, że wchodzimy na czyjeś pole i prywatną własność - podsumował.