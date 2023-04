Szanuję wszystkich protestujących, dajmy sobie szansę na dialog, na wypełnienie porozumienia treścią - powiedział we wtorek na konferencji premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do ustaleń rolniczego "okrągłego stołu".

Premier zwrócił się do protestujących rolników; fot. shutterstock.com

Ustalenia "okrągłego stołu" rolniczego

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu odniósł się do ustaleń "okrągłego stołu" rolniczego ws. sytuacji na rynku w związku z importem ukraińskiego zboża i protestów polskich rolników.

Zgodnie z podpisanymi przez przedstawicieli rolników i resortu rolnictwa ustaleniami np. rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy.

Premier poprosił we wtorek wszystkie środowiska, które uczestniczyły w "okrągłym stole", aby trzymały się podpisanego porozumienia. Zdaniem szefa rządu wypracowano "coś cennego". "Ja szanuję wszystkich, również protestujących, dajmy sobie szansę na dialog, dajmy sobie szansę na wypełnienie tego porozumienia treścią" - wskazał.

"Jeżeli podpisane jest pewne porozumienie, a ktoś po trzech dniach zrywa to porozumienie, nie dając czasu do (...) 12 kwietnia, aby poszczególne rozwiązania mogły być wdrażane, to chyba coś tutaj jest nie tak" - powiedział Morawiecki.

Wwóz do Polski ukraińskiego zboża zdestabilizował w pewnym stopniu rynek

Poprosił, aby protestujących rolników, by dali czas MRiRW na działanie na rynku. Zapewnił, że już teraz jest mniej transportów zboża ze wschodu. "Już ogromna większość idzie tranzytem dalej, magazyny Elewarru zostały w połowie opróżnione i jest miejsce też na polskie zboże" - zapewnił premier.

Morawiecki podkreślił, jak ważne są dla Polski relacje z Ukrainą. Jednocześnie powiedział, że wwóz do Polski ukraińskiego zboża zdestabilizował w pewnym stopniu rynek. Jak zauważył, rynek został też zdestabilizowany przez światowe ceny zbóż.

Szef rządu zaznaczył, że ceny zbóż, żywności są dla jego rządu priorytetowe. Jak mówił, chce, by żywność potaniała, ale żeby i rolnicy otrzymywali "przyzwoitą" "cenę za trud ich pracy".

Pytany, czy bierze pod uwagę dymisję wicepremiera Henryka Kowalczyka, odparł: "Wszelkie decyzje personalne, po uzgodnieniach politycznych i rządowych, zapadają najpierw w odpowiednim momencie, na odpowiednim forum, potem informujemy o nich opinię publiczną".

W obradach "okrągłego stołu" uczestniczyli m.in. wicepremier Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych. Resort rolnictwa informował wówczas po jego zakończeniu, że Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku - wszystkie były dyskutowane podczas środowego spotkania.

Przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy

MRiRW propozycje przewidują m.in., że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln zł z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy; dodatkowe 520 mln zł z rezerwy kryzysowej trafi do rolników, będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.

W ubiegły czwartek rolnicy rozpoczęli protest pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, domagając się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy. Protestujący rozbili tzw. Zielone Miasteczko.