Zboża

Premier: "Interes polskiego rolnika, polskiej wsi, Polaków musi być najważniejszy"

Autor: PAP

Data: 20-09-2023, 10:50

Polska jako pierwsza otworzyła swoje drzwi dla Ukrainy, więc nie może być tak, by po tym wszystkim słyszeć sformułowania, które sprowadzają nas do roli państwa obojętnego; Polska jest gotowa do pomocy Ukrainie, ale nie za cenę destabilizacji polskiego rynku - tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Premier Mateusz Morawiecki w kontekście wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego; fot. shutterstock/Alexandros Michailidis