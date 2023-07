Zboża

Premier: jesteśmy zobowiązani do ochrony polskich rolników

Autor: PAP

Data: 19-07-2023, 15:00

Nie jest to przeciw Ukraińcom, jest to dla polskich rolników - wskazał w środę premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wspólnego stanowiska Polski, Bułgarii, Węgier, Słowacji i Rumunii o przedłużeniu do końca roku zakazu wwozu do tych państw 4 zbóż z Ukrainy.

Premier: jesteśmy zobowiązani do ochrony polskich rolników, fot. PAP