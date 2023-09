Dla nas to fundamentalna sprawa. Będziemy rozmawiać o dalszych działaniach niezbędnych do tego, aby ustabilizować rynek rolny - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki komentując unijne forum ws. polskiego rolnictwa.

Nie zostawimy rolników samych z ich problemami - zapowiedział szef rządu/Fot. PAP

Szef rządu: trzeba zabezpieczyć polski rynek rolny

Premier spotkał się dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem, minister finansów Magdaleną Rzeczkowską, szefem Krajowej Administracji Skarbowej Bartoszem Zbaraszczukiem i wiceszefem ministerstwa spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim w związku z zakończonym we wtorek nieformalnym posiedzeniem Rady UE ds. rolnictwa.

Dyskutowaliśmy o dalszych działaniach mających na celu zabezpieczenie polskiego rynku rolnego po 15 września. W tym temacie został przeprowadzony szereg rozmów, m.in. przed kolegium komisarzy europejskich z komisarzem Januszem Wojciechowskim - informował Morawiecki.

Koniec unijnego embarga na import ukraińskich zbóż

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja na bazie porozumienia z wymienionymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo embargo miało potrwać do 5 czerwca, ale zostało przedłużone do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

Dla nas jest to fundamentalna sprawa. Zapewniliśmy odbiór pszenicy po 1,4 tys. zł, a teraz też nie zostawiamy rolników samych z ich problemami. Będziemy na pewno rozmawiać o dalszych działaniach, które będą niezbędne, aby ustabilizować rynek rolny - zapewnił szef rządu.

„ Polskie produkty nie mogą być wypychane przez artykuły zagraniczne"

Morawiecki nawiązał też do ogłoszonego w środę przez PiS programu "Lokalna półka" zakładającego wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.