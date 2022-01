Prezes Asprod: Spadek spożycia pieczywa może się pogłębić

- Branża piekarnicza od lat zmaga się z corocznym spadkiem spożycia pieczywa. Inflacja, wzrost kosztów energii i głównych surowców mogą te spadki jeszcze pogłębić - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Bielecki, prezes Asprod S.A.

Autor: Anna Wrona

Data: 20-01-2022, 12:31

Dariusz Bielecki, prezes Asprod S.A. opowiada o konsekwencjach wzrostów kosztów dla branży piekarniczej; fot. mat. pras.

Piekarnie z całej Polski informują o olbrzymich podwyżkach prądu i gazu. Z Dariuszem Bieleckim, prezesem Asprod S.A. rozmawiamy o konsekwencjach wzrostu kosztów dla branży.

Portalspozywczy.pl O ile wzrosły u Was ceny gazu i prądu?

Dariusz Bielecki, prezes Asprod S.A. Do końca zeszłego roku obowiązywały nas korzystne kontrakty na dostawy energii elektrycznej oraz gazu, podpisane jeszcze w 2020 roku. Obserwując wzrost cen, w połowie zeszłego roku, przedłużyliśmy umowę na dostawę energii elektrycznej na część 2022 roku, ze stawką o 70% wyższą. W przypadku gazu czekaliśmy do samego końca i ze względu na ogromny wzrost cen, nie skorzystaliśmy z podpisania standardowej umowy tylko zdecydowaliśmy, że w 2022 roku będziemy gaz kupowali na Towarowej Giełdzie Energii w oparciu o obowiązujące stawki na dany dzień. Pomimo, iż pozwoliło nam to zaoszczędzić środki związane z pośrednictwem sprzedaży przez operatora, na pierwszy kwartał 2022 roku cena była wyższa o 600%. Dobra wiadomość (w tych złych wiadomościach) jest taka, że drugi kwartał jest już dostępny o 50% taniej, czyli 300% więcej niż w roku 2021.

Jakie inne koszty wzrosły w ostatnim czasie?

Gwałtownie wzrosły całkowite koszty produkcji. Oprócz wspomnianej wcześniej energii elektrycznej oraz gazu, wzrosły również koszty surowców. I tak mąka – podstawowy surowiec w produkcji piekarniczej – to wzrost rzędu 80%. Pozostałe, takie jak ziarna, drożdże, nabiał – to kolejne od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Problem w tym, że wzrost cen wielu surowców jeszcze nie wyhamował. Nie można zapominać również o wzroście kosztów pracy, transportu oraz opakowań, które także istotnie wpływają na ceny detaliczne pieczywa.

Jak wpływa to na ceny pieczywa?

Powyższe zdarzenia w oczywisty sposób przekładają się na wzrost cen wszystkich produktów spożywczych, również pieczywa. W przypadku chleba, który jest podstawowym produktem w wielu gospodarstwach domowych, zmiany te na pewno są mocno zauważalne. Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych utrzymanie dotychczasowych cen było nie tyle trudne, co wręcz niemożliwe.

Z jakimi problemami mierzy się obecnie branża piekarnicza?

2021 rok upłynął pod znakiem zmiany. Zarówno sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, jak i zmiana zwyczajów zakupowych Klientów spowodowana pandemią powodują, że musimy działać bardzo dynamicznie, by dostosować się do wciąż zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Największym wyzwaniem dla branży piekarniczej, jak i całej branży spożywczej jest ogromna presja kosztowa, która w konsekwencji może wpłynąć na decyzje zakupowe. Branża piekarnicza od lat zmaga się z corocznym spadkiem spożycia pieczywa. Inflacja, wzrost kosztów energii i głównych surowców mogą te spadki jeszcze pogłębić. Konieczna jest baczna obserwacja zarówno rynku, jak i zwyczajów zakupowych Klientów, by móc na nie odpowiednio szybko reagować.