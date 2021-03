Prezes Asprod: Testowaliśmy rożne alternatywne formy sprzedaży pieczywa

Testowaliśmy rożne alternatywne formy sprzedaży: od chlebomatów, food trucków, zamówień on-line w systemie click and collect, po dostawy do domu. Niektóre z tych rozwiązań świetnie sprawdziły się w momencie najbardziej rygorystycznych obostrzeń, jednak w momencie ich luzowania Klienci chętnie powracali do znanych wcześniej form zakupów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Bielecki, prezes zarządu Asprod S.A.