Prezes Enata Bread: Mieszanki piekarnicze psują rynek

Portalspozywczy.pl: Jakie są trendy na rynku pieczywa? Czy konsumenci poszukują nowości czy tradycji?

Bartłomiej Rychcik, prezes Enata Bread: Tradycji, ale uczciwie zrobionej, z dobrych mąk, bez sztucznych składników i bez barwinków. Świadomość klientów jest coraz większa. Pytają o skład. Markety i niektóre piekarnie popsuły trochę rynek, np. obniżając ceny poniżej progu rentowności, przez co piekarze zmuszeni byli do korzystania z półśrodków chemicznych czy koloryzowania chlebów. Supermarkety biły się na ceny. I wymusiły na piekarzach duże obniżki, co odbiło się na jakości pieczywa.

Jak scharakteryzowałby Pan rynek piekarniczy w Polsce?

Mamy piekarnie małe, rzemieślnicze, takie jak Bakery, które pieką uczciwie. To ręczna robota. Z drugiej strony mamy piekarnie średniej wielkości, które idą na łatwiznę i robią produkty z mieszanek. Mieszanki psują rynek. Wielu piekarzy stosuje je dla wygody. Często hejtuje się pieczywo mrożone, a większą uwagę należałoby zwrócić właśnie na mieszanki i ich skład. Oprócz małych i średnich piekarni mamy też gigantyczne piekarnie pieczywa mrożonego. Mają oni wyspecjalizowane linie produkcyjne. Jestem więc fanem tych najmniejszych piekarni rzemieślniczych oraz tych największych – producentów pieczywa mrożonego. Zdecydowanie zwróciłbym natomiast uwagę konsumentów na skład mieszanek piekarniczych.

A jak wyglądała sprzedaż pieczywa w trakcie pandemii?

Konsumenci szukali pieczywa z długim terminem przydatności, co de facto nam sprzyjało – nasz chleb – świeży, naturalny, zdrowy – wytrzymuje wiele dni.

