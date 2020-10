Prezes Enata Bread: Planujemy zakup udziałów zakładu produkcyjnego dużej piekarni

Portalspozywczy.pl Jakie marki piekarnicze skupia Enata Bread i czym się one między sobą różnią?

Enata Bread to kilka marek. Gorąco Polecam Nowakowski to piekarnio-kawiarnia z rodzinną atmosferą, przyjaznymi wnętrzami i życzliwą obsługą. W ostatnich miesiącach zmieniliśmy wystrój lokali. Teraz są bardziej nowoczesne i bardziej transparentne. Stylem nawiązują do wysmakowanego eklektyzmu. Koncept nastawiony jest na powierzchnie biurowe i lokalizacje z dużym natężeniem ruchu pieszych, np. dworce.

W ostatnich tygodniach otworzyliśmy zaś pilotażowy lokal pod marką Gorąco Polecam Piekarnia – na warszawskim Natolinie. Tutaj nawiązujemy do piekarni sprzed lat – do połączenie szkła, płytek i drewna – do zapachów, jakie pamiętamy z dzieciństwa. Do przede wszystkim chleba. W lokalu posiadamy piec opalany drewnem, gdzie wyrastają i zarumieniają się chleby pasterski, farmerski, domowy czy polski na zakwasie. Skórka jest mocno wypieczona. Produkt długo trzyma wilgoć. Koncept nastawiony jest na osiedla, gdzie przecinają się drogi metra, tramwajów czy autobusów. Nowością w Gorąco Polecam Piekarnia jest Regał Smakosza z wędlinami, jajkami, serami – wszystkim tym, co potrzebne jest do zrobienia smacznego i zdrowego śniadania. W lokalu sprzedajemy też mąki, a wkrótce będziemy oferować zakwas.

Trzecia marka – Bakery – to typowo rzemieślnicza piekarnia, z prawdziwymi piekarzami, mąką, masłem. To koncept premium zlokalizowany w nowoczesnych centrach biznesowych, często odrestaurowanych miejscach. Wszystko, od mąki do finalnego produktu, jest widoczne, dzieje się na oczach klientów, za szybą. Każdy nowo otwarty lokal będzie się czymś wyróżniał. Na Wilanowie skupiliśmy się na drożdżówkach i ciastach. W Browarach Warszawskich skupimy się na francuskim viennoiserie, np. croissantach.

Czym zatem różnią się nasze marki? Lokalizacją, asortymentem i przedziałem cenowym.

Jakie są plany?

Dziś Enata Bread zarządza 34 lokalami w Warszawie i Trójmieście. I ma realistyczny plan ekspansji. Do końca 2021 roku na inwestycje wydamy 15 milionów złotych. Nasza sieć urośnie do 50 lokali. Zatrudnienie zwiększy się o 100 procent. Planujemy także zakup udziałów zakładu produkcyjnego – dużej piekarni, która zapewni nam pełną niezależność.

Cała rozmowa w strefie premium: Prezes Enata Bread: Koncepty piekarnicze i sklepy specjalistyczne dynamicznie się rozwijają (wywiad)