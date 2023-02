Agresja Rosji na Ukrainę miała znaczący wpływ na sytuację na światowym rynku zbóż - mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej, fot. materiały prasowe

Agresja Rosji na Ukrainę: Wpływ na rynek zbóż

Minął rok odkąd Rosja napadła na Ukrainę. Wojna wpływa nie tylko na losy ludności, ale także na wiele branż przemysłu rolno-spożywczego. O konsekwencje dla rynku zbóż serwis portalspozywczy.pl zapytał prezes Izby Zbożowo-Paszowej, Monikę Piątkowską.

Agresja Rosji na Ukrainę miała znaczący wpływ na sytuację na światowym rynku zbóż. Należy pamiętać, że kraje te łącznie w roku poprzedzającym wojnę dostarczyły na rynek światowy około 56 mln ton pszenicy, co stanowiło ponad 27% światowego handlu tym zbożem oraz ponad 38 mln ton zbóż paszowych, co stanowiło ponad 16% światowego handlu zbożami pasowymi. Monika Piątkowska, prezes IZP

Jak tłumaczy prezes Izby Zbożowo-Paszowej, rok 2021/2022 był w Ukrainie wyjątkowo urodzajny. Zbiory zbóż paszowych były na poziomie ponad 53 mln ton, co dawało nadwyżkę rzędu 33 mln ton, którą należało wyeksportować. Również zbiory pszenicy były wysokie – 33 mln ton, co umożliwiało jej eksport na poziomie około 19 mln ton.

Ukraińskie zboże w Polsce

Monika Piątkowska przypomina, że pojawienie się utrudnień w wywozie ziarna przez porty Morza Czarnego sprawiło, że handlowcy szukali nowych dróg eksportu ziarna z tego rynku. Nie zawsze się to udawało, w związku z tym zapasy zbóż w tym roku zwiększyły się na rynku ukraińskim trzykrotnie. Prowadzone na Morzu Czarnym działania wojenne przyczyniły się również do znacznego wzrostu cen transportu zboża, z uwagi na wzrost kosztów frachtu, ubezpieczenia statku i towaru oraz rezygnacji części armatorów z świadczenia usług przewozowych w tym regionie. W wyniku tego nastąpiła redukcja cen, po których mogło być sprzedawane zboże eksportowane z Ukrainy. Wyżej wskazane uwarunkowania sprawiły, że handlowcy podejmowali próby wydostania zboża z rynku ukraińskiego poprzez przejścia lądowe krajów UE graniczących z Ukrainą. Z danych handlowych wynika, że do odprawy na granicy kierowana jest głównie kukurydza, której Ukraina jest dużym światowym producentem i eksporterem. Odziaływanie niedostatecznego rozwoju infrastruktury logistycznej oraz bliskości nadwyżkowego rynku Ukraińskiego na rynek krajowy, w tym w szczególności region Polski południowo-wschodniej można było zaobserwować w latach poprzednich, w wyniku czego rolnicy z tych regionów otrzymywali niższe ceny i mieli trudności ze sprzedażą ziarna.

- Dziś sytuacja rolników i sektora rolno-spożywczego nie jest łatwa. Od dawna stawka na import kukurydzy w Unii Europejskiej jest na poziomie zerowym. Zniesienie wszystkich ograniczeń w handlu, a także korytarze solidarnościowe umożliwiające eksport produktów rolnych nie zmieniły znacząco sytuacji. Te trudności i wzrost kosztów transportu zboża przez Morze Czarne doprowadziły do napływu zbóż z Ukrainy do Polski i innych krajów sąsiadujących z Ukrainą. Istniejące wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliło zwiększyć krajową produkcję zbóż oraz zmniejszyć jej wahania. W wyniku tego Polska stała się eksporterem netto zbóż. W latach 2020 i 2021 sprzedawaliśmy zagranicę 8,6-9,1 mln ton zbóż i produktów zbożowych. Brak działań ze strony rządu spowodował, że część z tych zbóż nie zostanie wyeksportowana i problem będzie się pogłębiał. Niestety po roku znajdujemy się w punkcie wyjścia - komentuje prezes IZP.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę jako branża apelowaliśmy i deklarowaliśmy wsparcie w zakresie wprowadzania systemowych rozwiązań, usprawniających eksport krajowego i ukraińskiego zboża do państw trzecich. Protesty rolników, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, to odpowiedź na brak działań ze strony rządu, ale i na brak planu działania. Dziś rząd nawet nie potrafi określić skali problemu usunięcia nadwyżki zbóż z rynku, w tym ziarna pochodzącego z importu. Nie podejmuje też jakichkolwiek działań, by zwiększyć przepustowość krajowej infrastruktury, tak aby zboże z Ukrainy nie zostawało w kraju, lecz trafiało na rynki trzecie - tam, gdzie ono jest dziś bardzo potrzebne. Monika Piątkowska, prezes IZP

- Eksperci branży rolno-spożywczej wielokrotnie podkreślali konieczność zmiany polityki rządu na rzecz pilnych działań infrastrukturalnych i administracyjnych. Pojawiały się propozycje wdrożenia specustawy, która umożliwiłaby szybką realizację tych działań. Państwo jednak umyło ręce. Wskazywaliśmy na konieczność inwestycji w bocznice, dodatkowe tory, nowe drogi w celu udrożnienia transferu zboża od wschodniej granicy do portów w północnej Polsce. Istotnym wyzwaniem są też przemilczane przez rząd ograniczone powierzchnie magazynowe. Równolegle do działań o charakterze infrastrukturalnym proponowane były także działania administracyjne m.in. w zakresie wymagań, w tym świadectw fitosanitarnych, poszczególnych państw trzecich, a także w zakresie dyplomacji gospodarczej i udrożnienia kolejnych kierunków eksportowych - wymienia prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

- Polska naprawdę miała szansę odegrać kluczową rolę w procesie transferu zboża z Ukrainy na rynki trzecie. W ślad za wypowiadanymi deklaracjami nie poszły jednak działania rządzących. Tymczasem dobrze przygotowana i wdrożona strategia zwiększenia wydajności polskich portów i kolei mogła wzmocnić rolę Polski na międzynarodowym rynku zbożowym i zapobiec sytuacji, w której zboże z Ukrainy zostawałoby w naszym kraju. To jednak wymagało szybkich i odważnych decyzji, strategii oraz odpowiednich nakładów finansowych. Tego wszystkiego po stronie rządu zabrakło - dodaje.