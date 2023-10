Zboża

Prezes IZP na ECE: Cały świat zbożowy patrzy dziś na Polskę (wideo)

Mamy uczestników z całego świata, Afryki, Azji, ale też z Europy Zachodniej, Polski i Ukrainy. To pokazuje, że nasza rola w sektorze zbożowym i rolno-spożywczym jest nie do przecenienia. Widzimy ogromne zainteresowanie tym jak Polska odbiera to, co dzieje się za wschodnią granicą - mówi nam Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej na 63. European Commodities Exchange w Warszawie.

Prezes IZP na ECE: To wydarzenie pokazuje rolę Polski na rynku zbożowym. fot. PTWP