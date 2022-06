Prezes IZP: Nie możemy przegrać wyścigu z czasem i Putinem

Autor: Anna Wrona

Data: 22-06-2022, 12:56

Polska może pomóc w reeksporcie ukraińskiego zboża na rynki trzecie i tym samym mieć istotny udział w zapobieganiu światowemu kryzysowi żywnościowemu. W tym kontekście rola Polski jest ogromna. Wyścigu z czasem i Putinem nie możemy przegrać.mówi Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej, fot. materiały prasowe

Czy transport zboża z Ukrainy powinien iść przez Polskę czy lepszym rozwiązaniem jest transport przez inne państwo, np. przez Rumunię? Jakie jest stanowisko Izby Zbożowo-Paszowe w tej sprawie?

Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej: Polska może pomóc w reeksporcie ukraińskiego zboża na rynki trzecie i tym samym mieć istotny udział w zapobieganiu światowemu kryzysowi żywnościowemu. W tym kontekście rola Polski jest ogromna. Mam na myśli zarówno funkcjonowanie administracji publicznej, jak i krajowe rozwiązania legislacyjne. Wyścigu z czasem i Putinem nie możemy przegrać. Kluczowe jednak w nim są działania resortów, które odpowiadają za infrastrukturę, administrację i aktywa państwowe. Mimo ogromnej solidarności i współpracy w tym zakresie nie możemy abstrahować od możliwości naszego kraju, zagrożeń dla rodzimych producentów oraz konieczności wsparcia całego procesu przez Unię Europejską.

Jak to obecnie wygląda? Gdzie są „wąskie gardła”?

O tym rozmawialiśmy m.in. podczas I edycji Polish Grain Day. Zdaniem analityka Mirosława Marciniaka możliwości przeładunkowe portów morskich, kształtują się w granicach 600-700 tys. t miesięcznie. Zbyt duże ilości zbóż, przeładowywanych po żniwach w portach, mogą ograniczyć możliwości eksportu zbóż z Polski. Problemem jest też także obecna infrastruktura transportowa. Chodzi m.in. o bocznice, dodatkowe tory, udrożnienie przejazdu kolejowego od wschodniej granicy do portów w północnej Polsce. Innym wyzwaniem są ograniczone powierzchnie magazynowe. Pamiętajmy, że za kilka tygodni rozpoczną się kolejne żniwa i na nowe krajowe zbiory również potrzebna jest odpowiednia powierzchnia magazynowa. W celu usprawnienia wywozu zbóż z Ukrainy konieczna jest też priorytetyzacja produktów rolnych względem innych surowców w tranzycie granicznym.

Co jest potrzebne, żeby eksport przez Polskę był sprawny?

Sektor handlowy, zbożowy, jest absolutnie zdeterminowany i przygotowany do tego, aby nie tylko podjąć dialog z rządem, ale również realizować konkretne projekty. To na co dziś wskazujemy to pilna potrzeba wdrożenia specustawy, która umożliwiłaby szybką realizację budowy tymczasowej infrastruktury koniecznej do zwiększenia przepustowości na granicy. Polskie firmy cały czas pomagają w tym procesie, wskazując jednocześnie rozwiązania, które są konieczne do usprawnienia procesu rozbudowy infrastruktury zarówno kolejowej, jak i magazynowej. Jeżeli ta infrastruktura tymczasowa powstanie w krótkim terminie, podmioty prywatne z pewnością będą to wspierały – także finansowo.

Jakie będą konsekwencje w odniesieniu do pozycji Polski na rynku światowym?

Mimo, że największym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest pomoc Ukraińcom w wywozie zboża i eksporcie na rynki trzecie to nie możemy abstrahować od przyszłych szans i wyzwań gospodarczych dla polskiego sektora rolno-spożywczego wynikających ze współpracy z Ukrainą. Przed nami odbudowa Ukrainy. Będzie potrzeba importu na Ukrainę sprzętu, materiałów i surowców. Potrzebna jest budowa nowych dróg, przejść granicznych, bocznic kolejowych. Polska w tym procesie może odegrać kluczową rolę – nie tylko jako partnera politycznego, ale też gospodarczego. Odnosząc się do samego rynku zbóż, to dobrze przygotowana i wdrożona strategia wzmocnienia mocy przewozowych polskich portów i kolei, zapewne wzmocni rolę pozycji Polski na międzynarodowym rynku zbożowym. To jednak wymaga długofalowej strategii i inwestycji, które wymagają odpowiednich nakładów finansowych.



A jakie będą konsekwencje dla polskich rolników? Czy istnieją tu jakieś zagrożenia?

Nadal operujemy w warunkach ekstraordynaryjnych. O konkretnych liczbach i wpływie będziemy mogli jednak mówić w kolejnych miesiącach, gdy poznamy dane nt. struktury i ilości wymiany handlowej w szerszym horyzoncie czasowym. Z analizy przeprowadzonej przez Sparks Polska dla Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że w marcu br. import kukurydzy z Ukrainy wyniósł ponad 106 tys. ton, a w kwietniu i maju br. zapewne był jeszcze większy. Ostatnio na rynku pojawiają się także oferty sprzedaży ukraińskiej pszenicy. Przypomnę, że 5 czerwca w życie weszło już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 2022-870 zawieszające cła na ukraińskie towary rolne na okres 12 miesięcy. Zapewne wpłynie na jeszcze większy import ziarna z tego kierunku.

Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że w obecnej sytuacji, gdzie mamy zwiększony handel zbożami, lokalnie można spodziewać się presji cenowej na rodzime surowce. Jesteśmy krajem granicznym z Ukrainą i ogromne nadzieje w wywozie pokładane są w Polsce. Dlatego tak ważna jest kooperacja instytucji krajowych (również zarządzających infrastrukturą transportową) oraz UE z uczestnikami rynku, by dołożyć wszelkich starań na rzecz sprawnego przewozu zbóż do państw docelowych (głownie Afryki Północnej).

Ponadto wtorkowa zapowiedź Prezydenta Stanów Zjednoczonych o wsparciu inwestycji związanych z budową silosów zbożowych w Polsce jest dobrym sygnałem na rzecz tymczasowego magazynowania i zwiększania możliwości eksportowych ukraińskich zbóż. Jesteśmy w krytycznym momencie, gdyż zbliżające się żniwa będą wymagały, jak już wcześniej wspomniałam, przestrzeni na nowe zbiory z polskich pól. Po takiej deklaracji, jak też wielu wcześniej składanych przez polski rząd oraz UE, potrzebne są pilne działania inwestycyjne, aby możliwe szybko zwiększyć możliwości tymczasowego magazynowania dodatkowych ilości zbóż napływających z Ukrainy i w krótkim czasie ich wyeksportowanie do krajów docelowych. To jest niezbędne w celu zagwarantowania stabilizacji podażowo – popytowej na krajowym rynku.