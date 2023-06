26 maja 2023 roku w Warszawie odbyła się II edycja Polish Grain Day. Wydarzenie otworzyło wystąpienie Moniki Piątkowskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która podkreśliła, jak ważne – szczególnie teraz, mimo uwarunkowań geopolitycznych czy trudnych czynników ekonomicznych – jest bezpieczeństwo żywnościowe.

– To jest rok wyjątkowy i najbliższe miesiące będą wyjątkowe i zapewne dla nas trudne. Ostatnie dwa miesiące to był czas bardzo intensywny, nerwowy, pełen różnych emocji. Znaleźliśmy się w oku cyklonu. Do tego, co się dzieje na rynku zbożowym, dochodzi w Polsce rok wyborczy, co nie zawsze sprzyja merytorycznej dyskusji. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie poprosić o wyrozumiałość, o solidarność, o to, żebyśmy te najbliższe miesiące wspólnie przetrwali, bo mogą nie być łatwe – rozpoczęła Monika Piątkowska.