Prezes IZP: Ostatnie decyzje Grupy Azoty i Anwilu potęgują chaos i niepewność

Jak mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, obecnie stoimy przed realnym zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego w kraju i kolejnym gwałtownym wzrostem cen żywności. Potwierdzeniem tego są ostatnie dane GUS o rekordowej inflacji w sierpniu na poziomie 16,1 proc.

Rosnące koszty energii i pracy powodują, że szczyt inflacji może być dopiero przed nami. Prognozujemy, że przypadnie on na początek 2023 r.

Jak wskazuje IZP, producenci żywności już od kilku miesięcy biją na alarm i mówią, że produkcja jest zagrożona. Przerwy lub wstrzymanie procesu produkcji żywności mogą spowodować jej braki, a w najlepszym scenariuszu… wzrost (i tak bardzo wysokich) cen.

- Ostatnie decyzje Grupy Azoty i Anwilu potęgują obecny chaos i niepewność, rodząc więcej pytań niż odpowiedzi - dodaje Monika Piątkowska.

Prezes IZP przypomina, że o konieczności podjęcia działań rządu na rzecz poprawy tej sytuacji IZP mówił jeszcze w październiku 2021 r.

- Już wtedy wskazywaliśmy Panu Premierowi Sasinowi, że wzrost cen nawozów oznacza wzrost kosztów produkcji rolnej, spadek jej opłacalności i w efekcie zagrożenie dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Wtedy był bardzo dobry moment na podjęcie działań prewencyjnych - tłumaczy.



Producentami nawozów azotowych w Polsce są spółki Skarbu Państwa: Anwil i Grupa Azoty. Oczekujemy, by nie destabilizowały rynku i działały w sposób przemyślany, biorąc pod uwagę długofalowe skutki swych decyzji, a nie tylko i wyłącznie sam wynik finansowy. Spółki z udziałem skarbu państwa mają też do zrealizowania cele nieekonomiczne. To są spółki misyjne - podsumowuje prezes Monika Piątkowska.