– W realizowanych działaniach rządu polskiego trudno jest dostrzec strategię działania adekwatną do istniejących wyzwań i możliwości. Brak skutecznej komunikacji z uczestnikami rynku i podejmowanie nieadekwatnych, spóźnionych działań nie napawa optymizmem i rodzi głęboką frustrację – mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowa, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, szczerze o problemach z cenami zbóż; fot. mat. pras.

Ceny zbóż w tendencji spadkowej

Izba Zbożowo-Paszowa poinformowała na początku tego tygodnia, że ceny ziarna na rynku krajowym w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji spadkowej. Czym są spowodowane niskie ceny zbóż?

Monika Piątkowa, prezes Izby Zbożowo-Paszowej: Na wyraźne spadki cen ziarna na krajowym rynku, zarówno w portach, jak i rynku wewnętrznym, wpływ ma notowana w pierwszej połowie marca br. wyraźna korekta cen zbóż na giełdach światowych. Dla rynków światowych istotne znaczenie miało także przedłużenie tzw. porozumienia zbożowego, które niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia ilości ziarna na rynkach. Kolejny powód to umiarkowane zapotrzebowanie i zakupy ze strony krajowych przetwórców. Przy równoległym wzroście podaży i sprzedaży ziarna przez rolników, powoduje to kolejne obniżki cen.

Czego obecnie najbardziej obawiają się rolnicy?

Obawy i sprzeciw rolników są dziś głównie związane z niskim popytem na posiadane przez nich zboże – zbiory zbóż w roku 2022 był na wysokim poziomie 35,3 mln ton, co sprawia, że pomimo rosnącego eksportu na rynku krajowym występuje ich znacząca nadwyżka. Dodatkowo, obserwujemy presję podażowo-cenową ze strony rynku ukraińskiego. Należy pamiętać, że rynek ukraiński w bieżącym roku gospodarczym dysponuje nadwyżką eksportową rzędu 38,4 mln ton zbóż. Tradycyjnym kierunkiem wywozu zboża z tego rynku są porty Morza Czarnego. Z uwagi na działania wojenne znacznie wzrosły koszty transportu i ubezpieczenia z wykorzystaniem tej infrastruktury, co przekierowuje strumień handlu na inne kierunki w tym tranzyt przez Polskę.

Na powyższe czynniki wpływa ma także postępujący spadek cen ziarna zbóż na rynku krajowym i światowym oraz niedobór środków na zakup nawozów, paliw, środków ochrony roślin, co budzi obawy o poziom nadchodzących zbiorów. Wysokie ceny zakupu środków plonotwórczych pod nadchodzące zbiory przy braku przychodów ze sprzedaży ziarna są dużym ograniczeniem w realizacji zabiegów uprawowych pod nadchodzące zbiory.

Zboże z Ukrainy

Jakie głosy docierają do Izby w sprawie zbóż z Ukrainy? Jakie problemy zgłaszają rolnicy?

Większość rolników jednoznacznie wskazuje, że Ukrainie trzeba pomagać. To jest oczywiste. Natomiast trzeba jednocześnie dbać o zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju krajowych uczestników rynku. Ważnym jest, aby mieć świadomość skali istniejącego wyzwania, własnych możliwości, istniejących uwarunkowań wynikających z funkcjonowania na jednolitym rynku UE, dostępnego wsparcia zewnętrznego i pomagać w ten sposób, aby wzmacniać swą pozycje na rynku Unii Europejskiej i światowym, a nie zabijać własnego rynku. W realizowanych działaniach rządu polskiego trudno jest dostrzec strategię działania adekwatną do istniejących wyzwań i możliwości. Brak skutecznej komunikacji z uczestnikami rynku i podejmowanie nieadekwatnych, spóźnionych działań nie napawa optymizmem i rodzi głęboką frustrację oraz przeświadczenie, że zobowiązał się do zrealizowania czegoś, czego nie miał prawa zrealizować choćby ze względu na infrastrukturę. Rząd nie zadbał też skutecznie o pomoc międzynarodową.

Ceny zbóż: Cła na import z Ukrainy?

Co Izba sądzi o ewentualnym powrocie ceł na towary z Ukrainy?

Z jednej strony mówimy dziś o konsekwencjach ze zniesienia ceł na produkty z Ukrainy, która niewątpliwie posiadała i będzie posiadała niższe koszty produkcji od tych, które ponoszone są przez rolników i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze w Polsce (co ma związek choćby z cenami energii i kosztami pracy). Z drugiej, operujemy w warunkach ekstraordynaryjnych, gdy podaż ukraińskich produktów rolnych jest ograniczona, względem wolumenów przez wybuchem konfliktu zbrojnego. Pytanie o cła to de facto pytanie o konsekwencje i przygotowanie Polski na wejście Ukrainy do UE. To olbrzymie wyzwanie. Powinniśmy się do tego przygotować i znaleźć swoją rolę. Musimy zadbać także o bezpieczeństwo sprowadzanej do nas ukraińskiej żywności – o respektowanie w tej kwestii unijnych standardów. Tymczasem nasza administracja jest do tego nieprzygotowana.

Dużo emocji wzbudzają ostatnio komentarze rządowe nt. pomocy dla rolników. "Rząd natychmiast reaguje na spadek cen zboża i wprowadza zabezpieczenia" - zapewniał Jacek Sasin. Jakiej pomocy oczekiwałoby IZP?

Od roku mamy nieprzygotowaną infrastrukturę do takiego wyzwania. Do dziś rząd nie zrobił nic, żeby ją usprawnić i zwiększyć przepustowość. Do transferu ukraińskiego zboża trzeba zaangażować firmy krajowe i międzynarodowe koncerny, które mają możliwości wywozowe, własne statki, zaplecze finansowe i kontakty międzynarodowe. Kolejna rzecz, która powinna być zrobiona, a nie została, to odblokowanie nam na poziomie świadectw fitosanitarnych możliwości handlu z niektórymi krajami (np. Egipt). Bardzo dużo błędów wynikających z zaniechania zostało popełnionych. Dziś apelujemy jedynie do ministerstwa rolnictwa, żeby skorzystało z naszych gotowych recept, usiadło do rozmów z sektorem i zrealizowało zadania krok po kroku, bo straciliśmy już zdecydowanie za dużo czasu.