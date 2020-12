Prezes IZP: Wzrost zainteresowania sprzedażą ziarna przed okresem świątecznym

- W momencie wybuchu pandemii COVID-19 można było zaobserwować nagły wzrost cen zarówno na giełdzie w Chicago, jak i w Europie. To jeden z powodów, dla których wzrosło zainteresowanie polskimi zbożami, co przełożyło się na dobre wyniki eksportowe i ceny - mówi Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak dodaje, nie bez znaczenia był także wzrastający kurs euro i dolara, ale także fakt, że tegoroczne zbiory kukurydzy należy uznać za udane, zarówno w odniesieniu do jakości jak i wydajności.

- Obecnie, w ślad za osłabieniem cen zbóż z dostawą do portów, ceny zbóż oferowane przez krajowych przetwórców także spadły, tym bardziej, iż na rynku notuje się wzrost zainteresowania rolników sprzedażą ziarna przed zbliżającym się okresem świątecznym, szczególnie w regionach oddalonych od portów - tłumaczy Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Notowana w ostatnich dniach korekta cen zbóż na MATIFie oraz umocnienie kursu złotego do głównych walut przełożyły się sporą zniżkę cen ziarna z dostawą do portów. W końcu ubiegłego tygodnia, ceny pszenicy jednak ponownie wzrosły, w ślad za odbiciem cen na giełdach światowych. W połowie tygodnia, ceny pszenicy i innych zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach:

pszenica konsumpcyjna (12.5/77/250) – 880-885 PLN/t (dostawa I/II),

kukurydza (DON 1500) – 820-830 PLN/t (dostawa I/II),

pszenżyto – 730-740 PLN/t (dostawa XII/I),

żyto paszowe – 640 PLN/t (dostawa I).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursów walut w dniu podpisywania kontraktu.

