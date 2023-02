Zmniejszanie się inflacji nie oznacza, że ceny będą spadały. Ceny i koszty będą dalej rosły, tylko wolniej - powiedział Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku makaronów w Polsce. / fot. materiały prasowe

Wyzwania producentów makaronów w Polsce

Jaki był 2022 rok dla Grupy Makarony Polskie?

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie: Miniony rok był dobry dla Grupy Makarony Polskie, ponieważ w ubiegłym roku zakończyliśmy proces akwizycji przedsiębiorstwa SAS, które kupiliśmy w 2021 roku. Udało nam się wdrożyć ścisłą integrację pomiędzy zakładami i zespołami pracowniczymi, co przełożyło się na rozwój i wzrost pozycji Grupy. Przede wszystkim zwiększyliśmy produkcję makaronów jajecznych do ponad 20 000 ton rocznie. Daje nam to pozycję lidera rynkowego.

Z drugiej strony w 2022 roku gospodarka polska zderzyła się z wielkimi wyzwaniami, które były obce rynkowi od wielu dziesiątek lat: inflacja, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie. Skokowe wzrosty kosztów oraz skokowe wzrosty i spadki zapotrzebowania na makaron, zmusiły nas do podjęcia wielkiego wysiłku, zabezpieczenia potrzeb konsumentów w warunkach paniki rynkowej. W drugim kwartale produkcja w głównej mierze przeznaczona była na potrzeby Ukrainy, organizacji charytatywnych i na zaspokojenie popytu krajowego. Dzięki dużej mobilizacji i zaangażowaniu załogi podołaliśmy tym wyzwaniom.

Obecnie nasza firma dysponuje dużymi, dobrze zorganizowanymi mocami produkcyjnymi, elastycznymi i różnorodnymi, które gwarantują zabezpieczenie potrzeb naszych klientów. To wszystko bardzo pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Grupy, o czym raportujemy po zakończeniu każdego kwartału.

2022 to rok, w którym wybuchła wojna w Ukrainie, co wpłynęło na gospodarkę w Polsce i w całej Europie. Jak Pan to ocenia z perspektywy czasu?

Dla całej gospodarki rok 2022 był bardzo trudny ze względu na wojnę, ale też niestabilność cen surowców i energii. Nieprzewidywalność kosztów oraz reakcji konsumenta na konieczne korekty cen, utrudniała planowanie w firmach i podejmowanie projektów rozwojowych. W ostatnich trzydziestu latach roczne zmiany cen i kosztów były kilkuprocentowe, a w 2022 roku mieliśmy do czynienia ze zmianami warunków handlowych o kilkadziesiąt procent. To była rewolucja.

Zaburzenia cen energii nie pozwalały planować produkcji dłużej jak miesiąc do przodu. To wszystko składało się na to, że z jednej strony był to dobry rok, ale jednocześnie bardzo złożony, jeżeli chodzi o niestabilność otoczenia rynkowego.

Koszty produkcji i logistyki wyzwaniem dla producentów makaronów

A jak obecnie wygląda sytuacja na rynku makaronów?

Sytuacja rynkowa powoli stabilizuje się, aczkolwiek ceny energii wzrosły rok do roku ponad dwukrotnie. Wcześniej energia kosztowała po 400 zł za MWh, a w tym roku poziom cen przekroczył ponad 1000 zł MWh. Podobnie wyglądają rachunki za ciepło. Do tego doszła podwyżka płac od nowego roku oraz wyższe koszty logistyki. Miejmy nadzieję, że ceny mąki i semoliny ustabilizują się na obecnym poziomie, ale nie jest tajemnicą, że przyczyną spadku ich cen był niekontrolowany napływ pszenicy z Ukrainy, poza obowiązującymi regulacjami.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że koszty produkcji i logistyki w 2023 roku będą wyższe niż w 2022.

Ze swej natury zmniejszanie się inflacji nie oznacza, że ceny będą spadały. Ceny i koszty będą dalej rosły, tylko wolniej. Musimy zachować duży spokój. Z wydawaniem ocen trzeba poczekać do zakończenia pierwszego kwartału 2023. Wtedy będzie pełny zestaw danych z rynku i będzie można dokonywać pierwszych ocen i formułować prognozy.

