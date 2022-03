Prezes Makaronów Polskich: Możemy zapomnieć o taniej żywności w tym roku

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenił rosnącą sprzedaż makaronów w ostatnim czasie oraz odniósł się do zakazu eksportu zbóż z Ukrainy.

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie, ocenił wpływ wojny na Ukrainie na rynek żywności w Polsce / fot. PTWP

Według danych Nielsena w ostatnich dwóch tygodniach odnotowano duży wzrost sprzedaży takich produktów jak: makarony, ryż czy konserwy. Czy jest to spowodowane wyłączenie wsparciem dla obywateli Ukrainy czy jednak Polacy, podobnie jak na początku pandemii, robią zakupy na zapas?

– Polski rynek bez wątpienia jest pod silnym wpływem bieżących wydarzeń geopolitycznych, które zmieniają zachowania konsumentów. Obserwujemy wzrost popytu na makaron, może nie jest on tak wysoki, jak skok podczas pandemii, ale jest go coraz bliżej. Wynika to z kilku kwestii, przede wszystkim z pomocy humanitarnej dla Ukrainy, w której często znajdują się opakowania makaronu. Po drugie zwiększony popyt związany jest z obawami wywołanymi wybuchem wojny oraz napływem ludności ukraińskiej do Polski. Polacy obawiają się, że pewnych produktów może na półkach zabraknąć, a widząc, że zaczyna ich brakować, bo inni je kupują, sami ruszają na zakupy – ocenił Zenon Daniłowski.

– Makaron można długo przechowywać i nie wymaga do tego celu specjalnych warunków np. lodówki. Poza tym makaron daje wiele możliwości budowania na jego bazie posiłków. Dlatego tak chętnie jest kupowany „na zapas”. Warto dodać, że wyższa sprzedaż, to także wynik rosnących cen surowców. Sieci handlowe kupują żywność w obawie przed ciągłymi wzrostami cen, które wymusza na producentach rynek – dodał prezes.

Ukraina zakazuje eksportu zbóż. Co to oznacza dla Polski?

W minionym tygodniu Ukraina wydała zakaz eksportu zbóż. Czy to spowoduje wzrost cen zbóż w Polsce, a przez to wzrost cen gotowych produktów jak np. makarony?

– Zarówno Ukraina, jak i Rosja były ważne dla światowej gospodarki jako eksporterzy zbóż. To oczywiste, że jakiekolwiek zakłócenia w realizacji eksportu z tych krajów mają istotny wpływ na światowe rynki i na ceny zbóż, a co za tym idzie na rosnące ceny mąki. Do tego dochodzi wzrost cen paliwa, coraz wyższe ceny energii, folii, papieru i innych składowych, które wpływają na końcową cenę produktu w sklepie. Możemy więc w tym roku zapomnieć o taniej żywności – wyjaśnił Zenon Daniłowski.

– Rynki reagują na wiadomości z Ukrainy i dzisiaj trudno przewidzieć, co się wydarzy, ponieważ nikt nie wie, kiedy i jak zakończy się trwający u naszych sąsiadów konflikt. Od tego zależy, w jaki sposób i jak długo gospodarka tych krajów będzie się podnosiła oraz jak wpłynie to na rynki światowe – dodał.

