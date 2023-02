Krótszy tydzień pracy oznacza konieczność pozyskania do pracy większej liczby osób - powiedział Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie. Czy 4-dniowy tydzień pracy w zakładach produkujących przez 24godziny na dobę w ogóle jest możliwy?

Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie w rozmowie z nami ocenił projekt 4-dniowego tygodnia pracy. / fot. materiały prasowe

4-dniowy tydzień pracy w branży spożywczej

Jak ocenia Pan projekt 4-dniowego tygodnia pracy?

Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on jest potrzebny i co chcemy osiągnąć dzięki takiemu radykalnemu skróceniu czasu pracy. Poziom zarobków w Polsce, nawet gdyby skrócenie czasu pracy nie oznaczało jego obniżenia, nie gwarantuje, że będziemy dysponowali taką nadwyżką środków, która pozwoli na relaks w kurorcie czy na wycieczkę poza miasto w każdy weekend.

W moim odczuciu Polacy często będą zmuszeni znaleźć dodatkową pracę w dni wolne. Niestety doprowadzimy do tego, że powstanie alternatywny rynek pracy, ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi na tak radykalne skrócenie czasu pracy ze względu na poziom wydajności pracy. Jeżeli podejmiemy decyzję o dalszym windowaniu zarobków, to polska gospodarka straci konkurencyjność.

Gospodarka niemiecka czy francuska ma inne atuty, chociażby brand Made in Germany, czy Made in France, lub zaawansowane technologie. Niemcy sprzedają maszyny, linie technologiczne i wyroby, do których Polska jest wykonawcą elementów, więc Niemcy za samą markę Made in Germany zgarniają większą marżę, a polskie firmy z tego tytułu zadowalają się skromną jej częścią. Zróbmy kolejny wysiłek, aby za 10 lat polska marka i nasza technologia przynosiła nam większą marżę, tak na rynku europejskim, jak i globalnym.

Przez ostatnie lata polska gospodarka i my przedsiębiorcy wykonaliśmy wiele, aby być na rynkach globalnych postrzeganymi jako producenci innowacyjnych i o najwyższej jakości produktów, i w konkurencyjnej cenie. Od wejścia do Unii, czyli od 2004 roku, zwiększyliśmy eksport w sposób imponujący, w tym eksport przemysłu spożywczego aż sześciokrotnie. Obecnie jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności w Unii, a największy operator europejski Holandia ma tylko dwukrotną przewagę nad polskim eksportem. Jest o co walczyć, bowiem eksport jest siłą napędową gospodarki, a pochopnymi decyzjami o redukcji czasu pracy można to popsuć.

Moim zdaniem w Polsce, przy deficycie siły roboczej, skrócenie czasu pracy jest równoznaczne z tym, że większość osób, których to obejmie, może szukać dodatkowego zajęcia i tylko skomplikujemy życie obywateli, a nie będzie to wartość dodana. Dlatego obecnie zostawiłbym ten pomysł na lepsze czasy i wrócił do dyskusji nad nim za kilka lat, jak wyjdziemy z kryzysów inflacyjnych, wojennych i odzyskamy wzrost gospodarczy powyżej 5 proc. rocznie. Warto się wtedy nad tym głęboko zastanowić, bowiem nie może to być hasło polityczne, a uzasadnione rozwiązanie ekonomiczne.

4-dniowy tydzień pracy w zakładach produkujących 24 godziny na dobę. Czy to możliwe?

Branża spożywcza to często praca zakładów produkcyjnych 24 godziny na dobę. Jak w takiej sytuacji radzić sobie z 4-dniowym tygodniem pracy?

Krótszy tydzień pracy oznacza konieczność pozyskania do pracy większej liczby osób. I tutaj pojawia się pytanie, skąd ich wziąć? Praca w ruchu ciągłym jest bardzo ciężka i wielu młodych ludzi stroni od takiej formy zatrudnienia i szuka innego zajęcia. Jednak wymogi technologiczne zmuszają do pracy na zmianach, które wypadają również w dni tradycyjnie wolne od pracy i w porze nocnej. Co prawda kodeks pracy gwarantuje pracownikom większe zarobki, ale i tak są problemy z pozyskaniem pracowników i stabilizacją zatrudnienia. W naszej firmie zakłady pracują w ruchu ciągłym. Od wielu lat prowadzimy systematyczne prace na rzecz budowania profesjonalnych i zmotywowanych zespołów, gotowych do pracy w systemie zmianowym. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i odpowiedzialności Grupa Makarony Polskie rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku spożywczym.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Inflacja, kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie: jak wpływają na rynek makaronów w Polsce? (WYWIAD)