Prezes PZPPZM: Pandemia znacząco wpłynęła na przemysł młynarski

Portalspozywczy.pl: Czy pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na przemysł zbożowo-młynarski?

Krzysztof Gwiazda, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego: Wpłynęła i to znacząco. Nasza branża podlega przecież tym samy rygorom sanitarnym co pozostałe gałęzie gospodarki, a część problemów, które przyniósł COVID-19 były wspólne dla wszystkich. Młynarze musieli przeorganizować pracę w taki sposób, aby wypełnić wszystkie nałożone wymagania i zalecenia epidemiczne. Maseczki, żele dezynfekujące, odkażanie pomieszczeń czy dystans to już codzienność. Szczególnie począwszy od września branża odczuła problem w brakach kadrowych spowodowanych przebywaniem pracowników na kwarantannach. Praca w młynie przy produkcji, w laboratoriach oceniających jakość surowca, jak i finalnego produktu, czy wreszcie załadunku mąki na środki transportu wymaga fizycznej obecności człowieka. Nie da się tego załatwić zdalnie.

Trzeba zdawać sobie sprawę także ze struktury sprzedaży mąki pod kątem finalnego odbiorcy. To nie tylko mąka paczkowana sprzedawana w sklepach, ale przede wszystkim sprzedaż hurtowa do mniejszych i większych piekarni czy zakładów cukierniczych, a także do szeroko pojętego segmentu HoReCa. Zamrożenie wiosną i jesienią tej ostatniej branży spowodowało spadki sprzedaży mąki u sporej części naszych członków. Struktura sprzedaży w zależności od młyna może się różnić nawet znacznie. Jedni produkują mąkę paczkowaną do sieci i hipermarketów, a inni w ogóle nie sprzedają poprzez ten kanał. Sprzedaże do HoReCa mogą stanowić nawet 20-25% całości produkcji poszczególnego przedsiębiorstwa. Branża musiała więc dostosować się do zmienionej struktury popytu spowodowanej przez pandemię. Różne typy i rodzaje mąki mają zastosowanie w produkcji w zależności od rodzaju pieczywa, przekąski czy innego wyrobu. I tu młynarstwo musiało elastycznie reagować w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców. A ci zamawiają mąkę o specyfikacji zależnej od sprzedaży swoich produktów, zarówno pod kątem ilości, jak i asortymentu. Te zmiany to nie trendy długofalowe, do których można się przygotować – to konieczność szybkich decyzji podejmowanych z tygodnia na tydzień.