Prezes SPC: Ceny pieczywa muszą wzrosnąć

– Czy ceny pieczywa wzrosną? Tak, oczywiście, muszą wzrosnąć. Nie jesteśmy w stanie pokryć tak dużych wzrostów kosztów produkcji. Niestety, komunikowane zniesienie 5% stawki VAT nie wpływa na obniżenie kosztów produkcji pieczywa – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Janusz Kazimierczuk, prezes Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie.

SPC: Rosnące koszty produkcji

– Tegoroczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej bardzo boleśnie dotkną branżę piekarską. Podwyżki gazu sięgają ponad 600%, a energii elektrycznej 340%. Jest to fakt, z którym musi się w tym roku zmierzyć niejedna piekarnia w Polsce – przyznaje Janusz Kazimierczuk, prezes Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie.

– W ubiegłym roku zanotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty surowców do produkcji pieczywa. Podstawowa mąka do produkcji pieczywa pszennego i mieszanego wzrosła rok do roku o ponad 75%, mąka żytnia używana do wypieku chlebów formowych o przeszło 90%, nie wspomnę o cenach nasion ziaren słonecznika, siemienia lnianego, czy też innych dodatków smakowych do pieczywa. Znaczący wzrost kosztów nastąpił również w grupie produktów półcukierniczych i ciastkarskich, gdzie ceny masła poszybowały do ubiegłego roku o ponad 80%, a cukier o 40% – wymienia.

Czy ceny pieczywa wzrosną?

Dziś branża musi stawić czoło drastycznym wzrostom kosztów energii, które sięgają nawet kilkuset procent.

– Czy ceny pieczywa wzrosną? Tak oczywiście ceny muszą wzrosnąć, nie jesteśmy w stanie pokryć tak dużych wzrostów kosztów produkcji. Niestety komunikowane zniesienie 5% stawki VAT nie wpływa na obniżenie kosztów produkcji pieczywa, może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do wolniejszego tempa wzrostu cen detalicznych na półce – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Janusz Kazimierczuk, prezes Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie.