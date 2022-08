strefa premium

Prezes SPP: Chleb jest najbardziej podstawowym produktem (wywiad)

Autor: AW

Data: 10-08-2022, 05:50

Oszczędzać można na dobrach luksusowych, artykułach premium, ale nie na chlebie. Nie wyobrażam sobie, czym ludzie mieliby zastąpić pieczywo - mówi Jacek Górecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa.

Prezes SPP: Pieczywo będzie drożało; fot. unsplash

Pojawiają się informacje, że na jesieni może zabraknąć pieczywa. Czy to rzeczywiste zagrożenie?

Niestety, taki scenariusz jest możliwy. Zgodnie z deklaracjami naszego rządu, żywności nam nie zabraknie, ponieważ pod kątem surowców Polska jest samowystarczalna. Jak jednak branża spożywcza ma ją wyprodukować, skoro grożą nam braki w dostępie do prądu czy gazu? Jeśli staną piece, nie będzie produkcji, a co za tym idzie zabraknie podstawowego produktu, jakim jest pieczywo. Większość zakładów z sektora spożywczego dotyka dokładnie ten sam problem. Jeśli branża nie będzie miała zapewnionej ciągłości dostaw energii, to na półkach sklepowych zrobi się pusto.