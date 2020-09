Prezes Upfield na EEC: Polacy coraz częściej sięgają po produkty pochodzenia roślinnego

Podsumowanie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days

Vassilen Tzanov, prezes Upfield Polska tłumaczył, że jego firma podczas pandemii zdołała sprostać zapotrzebowaniu. - Pod tym kątem czas pierwszych tygodni pandemii był dla nas dobry, ponieważ pokazaliśmy, że jesteśmy elastyczni i efektywni oraz że jesteśmy w stanie lepiej niż inne podmioty radzić sobie w tym czasie - mówił.

- Trendy, które obserwujemy i które są potwierdzone badaniami, wskazują na to, że Polacy coraz częściej sięgają po produkty pochodzenia roślinnego. Podczas pandemii ponad 40 proc. badanych deklarowała, że przeszła na produkty roślinne - dodał.

- Dużo zmieniło się w zachowaniu konsumentów - ponad 60 proc. Polaków zostało w domu i zaczęło częściej gotować i spożywać domowe posiłki. Im dłużej stan odosobnienia będzie trwał, tym dłużej nawyki konsumentów będą się zmieniać - mówił.

- Nasze produkty są produktami codziennego użytku. Konsumenci sięgają po nie co 4-5 dni. Wchodzimy również w kategorię serów wegańskich, w której wzrosty startują co prawda od niskiej bazy, ale sięgają od 50 do 100 proc. na poziomie Europy. Widzimy również, że konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty premium oraz prozdrowotne - mówił Vassilen Tzanov.

