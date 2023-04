Mięso

Prezes Wipaszu o zbożu z Ukrainy: Kupujemy to, czego brakuje w Polsce

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 13-04-2023, 17:38

Od lat kupujemy surowce do produkcji pasz z Ukrainy – kupujemy to, czego brakuje w Polsce. Łączny udział zakupu surowców z Ukrainy to średnio 3% całości naszych zakupów - tłumaczy Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu.

Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu tłumaczy, dlaczego spółka kupiła zboże z Ukrainy. fot. kadr z filmu korporacyjnego Wipaszu/YouTube