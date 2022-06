Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

Autor: AK

Data: 28-06-2022, 17:33

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym dostosowuje prawo polskie do unijnych przepisów/ fot. Federico Respini on Unsplash

Podpisana przez prezydenta ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wdraża do polskiego prawodawstwa unijne przepisy zawierające szereg nowych - względem dotychczas stosowanych - postanowień prawa Unii Europejskiej.

Jest to nowy akt prawny; po jego wejściu w życie straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Zmiana przepisów dotyczących ekologicznych upraw

Sejm uchwalił nową ustawę 23 czerwca 2022 r. M.in. zmniejsza ona obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Ponadto ustawa: wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną; wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące; zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

W ustawie o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dokonuje się także zmian w 11 innych ustawach dotyczących produkcji rolnej.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.