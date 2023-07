Trzeba robić wszystko, nawet bez Rosji, by wykorzystywać czarnomorski korytarz do dostaw zboża - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że Kijów czeka na odpowiedź w tej sprawie ze strony ONZ i Turcji.

Prezydent Ukrainy: Trzeba robić wszystko, by nadal eksportować zboże przez Morze Czarne. fot. PAP/EPA

Prezydent Ukrainy: Trzeba robić wszystko, by nadal eksportować zboże przez Morze Czarne

Rzecznik Zełenskiego, Serhij Nykyforow, zamieścił w mediach społecznościowych cytaty Zełenskiego z wywiadu dla afrykańskich dziennikarzy, poświęcone tematowi wycofania się Rosji z umowy zbożowej.

"Mieliśmy dwie umowy: Ukraina, Turcja, ONZ; druga umowa - Rosja, Turcja, ONZ. Więc kiedy Rosja mówi, że wstrzymuje (swój udział - PAP), to zrywa swoje uzgodnienia z sekretarzem generalnym ONZ (Antonio) Guterresem i z prezydentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem. Nie z nami. My nie mieliśmy z nimi żadnych uzgodnień" - podkreślił szef państwa.

"Poleciłem naszemu MSZ po oficjalnym sygnale Rosji, by przygotował nasze oficjalne sygnały do ONZ i do Turcji, by odpowiedzieli mi jako prezydentowi Ukrainy, że są gotowi do kontynuacji naszej inicjatywy" - dodał.

"Nawet bez Rosji trzeba robić wszystko, byśmy mogli wykorzystywać ten czarnomorski korytarz. Nie boimy się" - oświadczył Zełenski.

Jak przekazał, do strony ukraińskiej zwróciły się firmy, które są właścicielami statków uczestniczących w inicjatywie. Przedsiębiorstwa zapewniły, że są gotowe, by kontynuować dostarczanie zboża, jeśli dostaną pozwolenie na wypłynięcie z Ukrainy i przepuści je Turcja.

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło w poniedziałek, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy.

W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała ponad 32 mln ton kukurydzy, pszenicy i innych zbóż. Według ONZ dzięki korytarzowi zbożowemu ceny żywności obniżone zostały o ponad 20 proc. na całym świecie.