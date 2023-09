Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywieniowe. Za realizację tego zadania należą im się głębokie wyrazy szacunku i ogromne podziękowania – mówił Andrzej Duda na antenie Telewizji Polskiej.

Rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywieniowe - mówił na antenie TVP prezydent Andrzej Duda/Fot.PAP

Rolnikom należą się podziękowania za ich ciężką pracę

"Rolnicy są twardzi, przetrwali różne trudne czasy, zawsze byli oddani ojczyźnie" - podkreślił w niedzielnej rozmowie w TVP1 Andrzej Duda.

Pytany o pomoc dla rolników w postaci m.in. 14 emerytury ocenił: "Bardzo dobrze, że są takie świadczenia dodatkowe, które należały się zwłaszcza rolnikom".

"Słusznie, że rząd podejmuje te działania, zwłaszcza wobec ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali" - zaznaczył prezydent. Jak dodał, są to podziękowania za ich ciężką pracę, "coś co im się należy. "Cieszę się, że wreszcie jest w Polsce władza, która to co się ludziom należy, ludziom daje" - wskazał.

15 tysięcy dla rolników za rozwiązania retencyjne

Prezydent zwrócił uwagę, że nie jest to jedyny krok wobec polskiego rolnictwa. "Podejmowanych jest wiele działań, które wspierają, w logiczny sposób, codzienną pracę i funkcjonowanie polskich rolników" - powiedział Duda. Zwrócił uwagę m.in. na kwestię sprzedaży bezpośredniej - "zwolnienie z opłaty targowej w piątki i soboty rolników, którzy przyjeżdżają sprzedać bezpośrednio swoje płodu rolne w miastach". Wskazał też na program małej retencji. "Teraz przewidziane jest 15 tys. dla rolników na rozwiązania retencyjne w ramach gospodarstwa" - przypomniał.

Pomoc dla koła gospodyń wiejskich

Mówiąc o działaniach wspierających rolników wymienił też pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). "Kwota przeznaczona na funkcjonowanie KGW ustawowo jest coraz wyższa" - zauważył Duda. Przypomniał, że w 2018 r. było to 16 mln zł; w 2022 r. - 70 mln zł; a 2023 r. jest to 120 mln zł.

Andrzej Duda zaznaczył, że coraz więcej kobiet, ale też mężczyzn należy do KGW. "To nie jest tylko kwestia kolorytu obszarów wiejskich w Polce, to nie jest kwestia dobrej zabawy, ale to jest także i kwestia podtrzymywania tradycji" - powiedział prezydent.

Jak podkreślił, polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe "i nigdy nie będzie dosyć im za to dziękować". "To jest wielki trud, to jest ich wielka rola dla nas wszystkich, dla polskiego państwa, że realizują to wielkie zadanie" - zaznaczył Duda. Jak powiedział: "Składam im głębokie wyrazy szacunku i podziękowania".