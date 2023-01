Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju/Business Development Director w spółce Makarony Polskie w rozmowie z nami przedstawił prognozy dla branży makaronów na 2023 rok.

Rynek makaronów jest wymagający, ponieważ poza konkurencją krajową, mamy również silną konkurencję zagraniczną. Rynek makaronu w Polsce rośnie o 2-3% średnio roczne. Oczywiście są takie lata jak np. zeszły rok, czy 2020 r., gdzie mieliśmy ponadstandardową sprzedaż związaną z wojną w Ukrainie i pandemią COVID-19. Sytuacja geopolityczna może wpływać na prognozę dla branży makaronowej i to należy brać pod uwagę. Nie można wykluczyć eskalacji działań wojennych i zawirowań na rynku zbóż, a Rosja i Ukraina mają istotny wpływ na światowy rynek handlu zbożem. Patrząc na branżę, widzimy jak wiele czynników należy brać pod uwagę. Działając w tym obszarze trzeba cały czas analizować sytuację na rynku surowców, w odpowiednim czasie zawierać kontrakty terminowe i realizować transakcje spot - ocenił.

Poza wzrostami cen surowców, kosztów pracy, cen nośników energii czy kosztów finansowych, to mamy jeszcze trudne i długie negocjacje z sieciami handlowymi. Nie chcemy bez uzasadnia realizować politykę podwyżek cen, wręcz przeciwnie, staramy się zminimalizować skalę tych podwyżek i częściowo bierzemy je na siebie. Co do ogólnej oceny prognozy dla branży w 2023 roku, to będziemy starać się koncentrować na ograniczeniu kosztów i dopasowaniu oferty produktowo-cenowej dla klientów - dodał.