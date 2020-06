Producent Dań Babci Zosi nawiązał współpracę z Biedronką

Dania Babci Zosi obecnie można kupić m.in. w sieciach Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland, Tesco i E.Leclerc oraz Frisco. W czerwcu po raz pierwszy pojawią się w Biedronce.

- Do sklepów trafią bestsellery wśród kasz i zup. Produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki, mają długi termin przydatności do spożycia i nie wymagają specjalnego przechowywania, dlatego są chętnie wybierane przez klientów nie tylko do domu, ale także na wakacyjne wyjazdy. Liczymy, że współpraca z siecią Biedronka będzie owocna i klientom przypadną do gustu produkty, które być może znają już z innych sklepowych półek. — komentuje Małgorzata Krześniak, Marketing Manager.

W sprzedaży dostępne będą 3 rodzaje kasz: Kasza gryczana biała z dynią, szpinakiem i słonecznikiem, Kasza jaglana z żurawiną, siemieniem lnianym i migdałami, Kasza jaglana z cukinią, pomidorami i słonecznikiem oraz 3 zupy: Pomidorowa z ryżem, Krupnik oraz Jarzynowa z dynią i cukinią.

SYS to doświadczony producent zdrowych i łatwych w przygotowaniu dań pod markami Dania Babci Zosi, Zielone Pojęcie oraz konfekcjonowanych suszów warzywnych SYS. Wszystkie produkty firmy SYS są wytwarzane z naturalnych składników pozyskiwanych od sprawdzonych dostawców. Firma istnieje od 1991 roku, a produkty jej marek dostępne są m.in. w sieciach Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland, Tesco i E.Leclerc oraz Frisco.