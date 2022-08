Producent Majonezu Kieleckiego wspiera rozwój populacji pszczół

Autor: oprac. OW

Data: 01-08-2022, 09:57

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, nawiązała współpracę z fundacją „Zielona Akcja”, która ma na celu zadbanie o warunki rozwoju populacji pszczół.

Producent Majonezu Kieleckiego wspiera pszczoły, fot. shutterstock

Majonez Kielecki Roślinny z nową etykietą

Firma przeznaczy 1% ze sprzedaży roślinnej wersji Majonezu Kieleckiego na wsparcie działań związanych z nasadzeniami roślin nektarodajnych.

W wakacje na sklepowych półkach pojawi się Majonez Kielecki Roślinny z nową, zmodyfikowaną etykietą. Znajdzie się na niej informacja o tym, że zakup tej wersji produktu przyczynia się do wsparcia finansowego Fundacji „Zielona Akcja”, która w ramach współpracy będzie sadziła rośliny nektarodajne przeznaczone dla pszczół. Są one niezbędnym źródłem pożywienia dla owadów – dostarczają składniki pokarmowe, które służą do produkcji miodu.

Rozwój populacji pszczół

WSP „Społem” od początku swojej obecności na rynku przykłada szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego, dlatego podjęła decyzję o kolejnych działaniach proekologicznych – rozwój populacji pszczół.