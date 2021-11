Producent olejów na sprzedaż

Firma Olej-Istny jest na sprzedaż. Producent olejów rzemieślniczych z Legionowa szuka nowego właściciela.

Firma Olej-Istny szuka nowego właściciela. fot. Olej-Istny

Olej-Istny to lokalny, rzemieślniczy producent naturalnych olejów spożywczych z Legionowa. Firma poszukuje obecnie nowego właściciela. Na sprzedaż wystawione zostały: marka, logo, sklep internetowy, maszyny i wyposażenie oraz nazwa i znak firmowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

- Olej-Istny to marka rozpoznawalna lokalnie, nie tylko przez mieszkańców Warszawy i okolic, ale również klientów w całej Polsce. Mamy nawiązaną stałą współpracę z odbiorcami. Firma ma duży potencjał na rozwój produkcji a tym samym na wysokie przychody. Jesteśmy olejarnią o bardzo dobrych opiniach, prestiżowej nazwie i wizerunku - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Dorota Wcisło, właścicielka firmy Olej-Istny.

Firma posiada działający zakład produkujący szeroki asortyment olejów, dobrą lokalizację w centralnej Polsce w obrębie chłonnego rynku warszawskiego, odbiory i pozwolenia umożliwiające prowadzenie produkcji olejów, lokal o niskich kosztach wynajmu. Do udostępnienia sieć odbiorców oraz dostawców, działający sklep internetowy, witryna internetowa oraz gotowe profesjonalne materiały reklamowe i promocyjne.

Cena 210 tys. zł netto (do negocjacji). Cena zawiera: nazwę i znak firmowy, domenę, profesjonalne zdjęcia i materiały marketingowe, urządzenia i wyposażenie tłoczni, sklep internetowy, bazę klientów, know how, bazę dostawców wraz z korzystnymi cenami zakupów surowców i materiałów. Stany magazynowe po osobnym wyliczeniu.

Olej-Istny. Czym zajmuje się firma?

Olejarnia Olej-Istny istnieje od 2017 roku.

- Jesteśmy rodzinną firmą. Produkujemy 11 rodzajów olejów. Przez cały okres naszej działalności daliśmy się poznać jako firma rzetelna i godna zaufania. Cieszymy się zaufaniem klientów, których cały czas zdobywamy uczciwością i jakością naszych produktów. Produkowane przez nas oleje tłoczone są na zimno, w 100 % naturalne, bez rafinacji, konserwantów czy innych dodatków. Podstawą działalności naszej firmy jest zawsze świeży olej - uzupełnia Dorota Wcisło.