Amerykański gigant zbożowy i największy na świecie przetwórca nasion oleistych - Bunge Ltd - wprowadza ostatnie poprawki do umowy fuzji z partnerem Viterra wspieranym przez Glencore Plc i jest o krok od stworzenia giganta handlu rolnego wartego ponad 30 miliardów dolarów - poinformowały agencję Reuters osoby zaznajomione z tą sprawą.

Bunge finalizuje megafuzję z Viterra; fot. shutterstock.com

Prywatni akcjonariusze Viterry, do których poza Glencore, należą Rada Inwestycyjna Kanadyjskiego Planu Emerytalnego i British Columbia Investment Management Corp, mogą podpisać umowę fuzji z Bunge już w ten weekend. Jednak nie jest pewne do końca czy porozumienie się nie "zawali".

Handel podstawowymi produktami, takimi jak pszenica, kukurydza i soja, jest już skoncentrowany między Bunge i trzema innymi dużymi graczami – Archer-Daniels-Midland Co, Cargill Inc i Louis Dreyfus Co. Wspólnie określani są jako "ABCD".

Potencjalny wpływ planowanej umowy musiałby być dokładnie zbadany przez organy nadzoru antymonopolowego.

Bunge finalizuje fuzję o wartości ponad 30 miliardów dolarów z Viterra

Bunge, którego wartość rynkowa wynosi około 14 miliardów dolarów i posiada dług netto w wysokości około 2,7 miliarda dolarów, zapłaci za większość transakcji akcjami, ale użyje również gotówki i przygotowano finansowanie dłużne z banków - podają źródła Reutersa. Zespół zarządzający Bunge, kierowany przez dyrektora generalnego Grega Heckmana, miałby nadzorować połączoną firmę - dodano.

Jak dowiedziała się agencja, prywatni akcjonariusze Viterry, do których poza Glencore, należą Rada Inwestycyjna Kanadyjskiego Planu Emerytalnego i British Columbia Investment Management Corp, mogą podpisać umowę już w ten weekend, jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie.

Chociaż umowa ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu, zawsze istnieje możliwość, że może się "zawalić" w ostatniej chwili - ostrzegają źródła, prosząc o anonimowość, ponieważ sprawa jest poufna. Według źródeł ostateczna wartość transakcji może się różnić w zależności od ruchu akcji Bunge do czasu podpisania umowy.

Jak podaje Reuters, Glencore i Viterra odmówiły komentarza. Bunge nie odpowiedziało na prośby o komentarz.

Fuzja Bunge i Viterra

Bloomberg News poinformował 25 maja, że ​​Bunge i Viterra rozmawiają o połączeniu, nie podając szczegółów dotyczących warunków i terminu transakcji.

To nie pierwsza próba tej transakcji. Na początku 2017 roku Viterra, wówczas znana jako Glencore Agriculture, podjęła nieudaną próbę przejęcia Bunge.

Viterra rozszerzyła swoją działalność w zakresie kupna i sprzedaży zboża w Stanach Zjednoczonych poprzez przejęcie firmy Gavilon za 1,1 miliarda dolarów w zeszłym roku.

Fuzja Bunge i Viterra stworzyłaby światowego giganta

"Połączenie Bunge i Viterra w regionach takich jak Ameryka Północna i Europa z pewnością wzmocniłoby tam obecność połączonej firmy i postawiłoby je na równi z ADM" -twierdzi analityk giełdowy w Morningstar. Dodaje, że transakcja może wzbudzić obawy o konkurencję w niektórych regionach, gdzie kluczowe aktywa przetwórstwa nasion oleistych pokrywają się - podaje portal thepoultrysite.com.

Bunge i Viterra w Polsce

Bunge jest obecna na polskim rynku od 2002 roku. To największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Należą do niej takie marki jak: Kujawski, Oleo, Bartek, Oliwier, Smakowita, Wawrzyniec.

Viterra Polska Sp. z o.o., jako część Viterra, jest obecna na rynku polskim od 1997 r. Główne gałęzie działalności to handel zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami, składowanie towarów i produkcja olejów roślinnych. Firma kupuje towary bezpośrednio od rolników i firm handlowych. Jej klientami są producenci żywności, pasz, lokalni importerzy, dystrybutorzy oraz instytucje państwowe.