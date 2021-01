Producent pieczywa dla sieci handlowych rozbudowuje piekarnię w Nowej Soli

Lantmännen Unibake, dostawca świeżych i mrożonych produktów piekarniczych, poinformował o rozpoczęciu kompleksowego planu inwestycyjnego o wartości ok. 40 mln euro, który przyczyni się do szybszego rozwoju firmy na rynkach europejskich, w tym w segmencie handlu detalicznego. Inwestycja obejmuje instalację nowej, szybkiej linii do produkcji wysokiej jakości pieczywa do hamburgerów i hot-dogów, montaż urządzeń do pakowania pieczywa na rynek detaliczny, a także znaczącą rozbudowę piekarni i powierzchni magazynowej w Nowej Soli.