Producent pieczywa kończy dużą inwestycję w Polsce

Lantmännen Unibake, dostawca świeżych i mrożonych produktów piekarniczych, kończy kolejny etap inwestycji w Polsce – w Nowej Soli i znacząco zwiększa swoje możliwości i ofertę produktową.

Autor: oprac. AW

Data: 17-05-2022, 10:31

Lantmannen Unibake kończy kolejny etap inwestycji w Polsce; fot. mat. pras.

Lantmännen Unibake kończy inwestycję

Lantmännen Unibake poinformował o zakończeniu kolejnego etapu swojej inwestycji w Nowej Soli. Obejmowała ona rozbudowę piekarni, zainstalowanie nowej, już trzeciej linii do produkcji wysokiej jakości pieczywa do hamburgerów i hot-dogów oraz montaż urządzeń do pakowania pieczywa na rynek detaliczny.

Piekarnia w Nowej Soli została oddana do użytku w 2018 roku i od tego czasu systematycznie zwiększa swoje zdolności produkcyjne i ofertę - w takich kategoriach jak bułki do hamburgerów, hot dogów klasycznych (tzw. amerykańskich) i hot dogów w stylu francuskim (bagietka z wydrążonym otworem na dodatki). Piekarnia ma też szerokie możliwości różnicowania bułek – m.in. poprzez stosowanie różnorodnych receptur, posypywanie (np. sezamem), nacinanie czy glazurowanie (np. bułki brioche). Po zainstalowaniu trzeciej linii zdolności produkcyjne piekarni w Nowej Soli wzrosną do miliarda bułek rocznie.

Nowa linia produkcyjna

Nowa linia produkcyjna znacząco zwiększy nie tylko zdolności produkcyjne piekarni w Nowej Soli, ale też - dzięki możliwości elastycznego konfigurowania linii produkcyjnych - jej ofertę asortymentową pieczywa marki Schulstad.

- Zakończenie kolejnego etapu inwestycji w Nowej Soli otwiera nam drogę do dalszego rozwoju, pozwoli nam zaoferować klientom na rynku gastronomicznym jeszcze większy asortyment pieczywa o wysokiej i powtarzalnej jakości, a dodatkowo – przyspieszyć ekspansję na rynku detalicznym. Tym samym umocnimy naszą pozycję – jako wiodącego dostawcy pieczywa nie tylko w Polsce, ale też w tej części Europy, mówi Jacek Górecki, Dyrektor Zarządzający Lantmännen Unibake Poland.

Lantmännen Unibake: Nowe miejsca pracy

Zakończenie kolejnego etapu inwestycji Lantmännen Unibake to także nowe miejsca pracy. Obecnie piekarnia w Nowej Soli zatrudnia ponad 190 pracowników, jej rozbudowa stworzy jeszcze kolejnych 40-50 miejsc pracy. Piekarnia w Nowej Soli zaopatruje się w większość surowców na polskim rynku, dlatego inwestycja przekłada się też na szereg, nowych pośrednich miejsc pracy u dostawców i kontrahentów.

- Bardzo się cieszymy z kontynuacji inwestycji Lantmannen Unibake w Nowej Soli. To znaczący inwestor, tworzący wiele wartościowych miejsc pracy, a także firma od lat zaangażowana w rozwój naszego miasta i regionu, z którą świetnie nam się współpracuje. Rozbudowa i rozwój piekarni to także dowód na to, że Nowa Sól jest przyjaznym miejscem dla biznesu i doskonałą lokalizacją dla dużych inwestycji, powiedział Jacek Milewski, Prezydent Nowej Soli.

Lantmännen Unibake w 14 krajach

Lantmännen Unibake jest jedną z największych grup piekarniczych w Europie - posiada 32 piekarnie w 14 krajach. Firma zatrudnia ponad 6 tys. pracowników i dostarcza mrożone i świeże produkty piekarnicze na rynek detaliczny i gastronomiczny, w ponad 60 krajach na całym świecie.

W Polsce Lantmännen Unibake jest obecny od początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie produkcja odbywa się w dwóch piekarniach - w Nowej Soli i Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt koło Warszawy. Spółka oferuje szeroki wybór różnorodnych wyrobów piekarskich, w tym pieczywo dla gastronomii - m.in. bułki dla fast food, do hamburgerów i hot dogów czy pieczywo do kanapek. Lantmännen Unibake systematycznie wzbogaca receptury pieczywa o błonnik, ziarna i nasiona oraz dba o obniżanie zawartości cukru i soli.

Klientami Lantmännen Unibake są w Polsce sieci restauracji szybkiej obsługi, duże sieci handlowe, sieci stacji benzynowych oraz sieci sklepów detalicznych. Oprócz podmiotów krajowych odbiorcami produktów są także klienci działający na kilkudziesięciu rynkach europejskich, m.in. w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Rumunii, w krajach skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia) oraz na Bliskim Wschodzie czy w Azji (Arabia Saudyjska, Japonia, Korea Południowa).

Lantmännen Unibake Polska zatrudnia obecnie ponad 450 osób.