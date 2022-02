Produkcja i ceny pieczywa: Jakie perspektywy dla branży?

Jak wygląda produkcja i spożycie pieczywa w Polsce? Czy ceny chleba i bułek nadal będą rosły? Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, analizuje rynek piekarski.

Autor: Anna Wrona

Data: 22-02-2022, 09:35

Produkcja i ceny pieczywa: Jakie perspektywy dla branży? fot. unsplash

Produkcja pieczywa w Polsce

Jakie są prognozy produkcji pieczywa w Polsce?

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A: Według wstępnych danych GUS, w 2021 r. produkcja świeżego pieczywa w naszym kraju wzrosła o 1,5% r/r. Było to jednak raczej odreagowanie po bardzo słabym z powodu pandemii COVID-19 roku 2020 (niekorzystny wpływ restrykcji sanitarnych i czynników psychologicznych na konsumpcję żywności świeżej i niepaczkowanej, w tym pieczywa – w rezultacie spadek produkcji tego ostatniego o 6% r/r) niż zapowiedź dłuższej tendencji.

W długim okresie produkcja pieczywa w Polsce spada – w latach 2010-2019 obniżyła się ona o 12%. Jest to przede wszystkim pochodna malejącej konsumpcji per capita. Procesom tym towarzyszy wyraźna konsolidacja silnie rozdrobnionej branży piekarniczej (według danych GUS w minionej dekadzie liczba firm zajmujących się produkcją pieczywa – biorąc pod uwagę podmioty zatrudniające przynajmniej 10 pracowników – spadła o 20%). Nie wydaje się, aby te trendy miały w najbliższym czasie ulec odwróceniu. Tym bardziej, że silna presja kosztowa zmusza obecnie producentów pieczywa do podnoszenia cen, co może odbić się niekorzystnie na popycie.

Spożycie pieczywa - tendencja spadkowa

Dlaczego spożycie pieczywa w Polsce spada i co to oznacza dla rynku?

Mówimy tutaj o długoterminowym trendzie, który utrzymuje się od kilkudziesięciu lat. Szacuje się, że obecnie spożycie pieczywa i wyrobów piekarskich w Polsce spadło poniżej 45 kg na osobę rocznie, podczas gdy na początku lat 90-tych ubiegłego wieku było ono ponad dwukrotnie wyższe. Przyczyn spadku konsumpcji od dawna upatruje się przede wszystkim w zmieniających się nawykach żywieniowych i różnych modach w zakresie diety. Nakłada się na to bogaty wybór spożywczych alternatyw. Nie bez znaczenia jest też zapewne fakt, że najtańsze dostępne na rynku pieczywo często charakteryzuje się dość niską jakością, podczas gdy produkty wysokojakościowe oznaczają zazwyczaj wyższe półki cenowe i mogą przez to odstraszać część wciąż silnie wrażliwych na tym punkcie polskich konsumentów. Oczywiście bezpośrednio po wybuchu pandemii COVID-19 obserwowaliśmy dodatkowe niekorzystne efekty związane z ograniczeniem spożycia produktów świeżych, choć wydaje się że obecnie nie odgrywają już one większej roli. Natomiast w najbliższym czasie presję na spadek spożycia może wywrzeć wzrost cen pieczywa związany z rosnącymi kosztami jego produkcji. Z punktu widzenia producentów trend spadkowy spożycia można uznać za poważne wyzwanie o charakterze długoterminowym, zmuszające ich do ciągłego monitorowania preferencji konsumentów i dostosowywania oferty. Do wyobraźni może w tej kwestii przemawiać choćby porównanie dzisiejszej oferty specjalistycznych piekarni pod względem różnorodności i jakości produktów czy eksponowania aspektów prozdrowotnych z ofertą dostępną kilkanaście lat temu. Działania te oznaczają rzecz jasna zwiększony wysiłek i wyższe koszty.

Szczególnie dotkliwie spadkowy trend spożycia pieczywa może być odczuwalny w okresach ogólnie niesprzyjających warunków rynkowych, takich jak obecny wzrost w zasadzie wszystkich kosztów działalności – kurczący się systematycznie rynek utrudnia w takim otoczeniu przerzucanie wzrostu kosztów na ceny wyrobów. Warto natomiast podkreślić silne zróżnicowanie sytuacji finansowej pomiędzy grupą najmniejszych producentów pieczywa a większymi podmiotami działającymi w tej branży. Jeśli chodzi o małe firmy (od 10 do 49 pracowników) to według danych GUS już w połowie ubiegłego roku wykazały one wyraźne pogorszenie przeciętnej rentowności (spadek o ponad 30% w porównaniu z 1. połową 2020 r.) i ponad dwukrotny wzrost r/r odsetka firmy notujących stratę netto, do poziomu 34%. Można zakładać, że utrzymujący się wzrost cen surowców, na który w końcówce ubiegłego roku nałożyła się silna zwyżka kosztów energii, jeszcze tę sytuację pogorszyły. Natomiast w grupie firm większych (o zatrudnieniu 50 i więcej pracowników) – choć również tutaj widoczny był wpływ niekorzystnych zmian w otoczeniu ekonomicznym – sytuacja finansowa była lepsza i sprawiała wrażenie bardziej stabilnej, co obrazował choćby niski na tle całego przetwórstwa żywności odsetek firm ze stratą netto (po 3 kwartałach 2021 r. tylko 11% wobec 18% w całym przemyśle spożywczym) czy wciąż wysoka rentowność netto (7,5% wobec około 4% w całej branży spożywczej, choć w tym przypadku również miał miejsce zauważalny spadek rok do roku z blisko 9% po 3 kwartałach 2020). Porównanie tych dwóch grup wskazuje na silną wrażliwość małych firm na niekorzystne otoczenie rynkowe, przy wyraźnie większej odporności przedsiębiorstw średnich i dużych. Większa skala działalności i związane z nią synergie pozwalają tej drugiej grupie bardziej elastycznie dostosowywać się zarówno do niekorzystnych długoterminowych trendów konsumpcyjnych, jak i do bieżących zawirowań rynkowych.

Piekarnie: Koszty

Jakie koszty są najbardziej dotkliwe dla producentów pieczywa?

Obecnie producenci pieczywa odczuwają silny wzrost w zasadzie wszystkich rodzajów kosztów swojej działalności. Na wysokie ceny podstawowego surowca, tzn. mąki (średnie ceny sprzedaży mąki piekarniczej przez przedsiębiorstwa przemiału zbóż w pierwszym tygodniu lutego 2022 r. były o 50% wyższe niż przed rokiem i o 75% wyższe niż 2 lata temu o tej samej porze roku; w przypadku mąki żytniej wzrosty te wyniosły 70-75%) w ostatnich miesiącach nałożyły się sięgające kilkuset procent podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, skutkujące znaczącym wzrostem ich udziału w łącznych kosztach. Wzrost kosztów jest też odczuwalny na poziomie pozostałych surowców do produkcji szeroko pojętych wyrobów piekarniczych (drożdże, cukier, masło, różne dodatki do pieczywa), kosztów opakowań czy transportu. Pewną ulgę może przynieść koniec sezonu grzewczego w Europie, któremu teoretycznie powinien towarzyszyć spadek cen gazu. Korektę było zresztą widać już w styczniu i na początku lutego – unijny benchmark cen gazu ziemnego spadł wówczas o około połowę w porównaniu ze szczytami z grudnia ubiegłego roku (choć jednocześnie pozostał około trzykrotnie wyższy, niż jeszcze w połowie 2021 r.), co powinno mieć przełożenie na rynek krajowy (choć problematyczne mogą być w tym kontekście długoterminowe umowy podpisywane w okresie najwyższych poziomów cen, o ile ktoś zdecydował się na takie rozwiązanie). Trzeba natomiast cały czas pamiętać o utrzymującym się napięciu w relacjach Ukraina i świat zachodni – Rosja. W razie eskalacji tego konfliktu – biorąc pod uwagę znaczną rolę jaką dla Europy odgrywają dostawy gazu z Rosji – presja na wzrost cen tego surowca może się ponownie nasilić. Kolejnym obszarem kosztowym, który może być coraz silniej odczuwalny, są płace pracowników. Generalnie dynamika wynagrodzeń w Polsce od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak w najbliższym czasie oczekiwania płacowe mogą jeszcze wzrosnąć ze względu na szybkie tempo inflacji i utrwalanie się oczekiwań co do wyższego poziomu cen konsumpcyjnych.

Cena chleba i bułek

Czy ceny chleba i bułek nadal będą rosły?

Biorąc pod uwagę silne wzrosty właściwie wszystkich rodzajów kosztów ponoszonych przez producentów pieczywa, można uznać za oczywiste, że branża będzie starała się zneutralizować je dalszymi podwyżkami cen produktów. Widzieliśmy to już zresztą pod koniec ubiegłego roku – w grudniu 2021 r. średnie ceny detaliczne pieczywa były o ponad 14% wyższe niż rok wcześniej. Natomiast trzeba pamiętać, że elastyczność w tym zakresie jest ograniczona. Jedną z barier jest wspomniany wcześniej spadkowy trend spożycia pieczywa. Zbyt znaczne podwyżki cen mogą odstraszyć część konsumentów i skutkować jeszcze silniejszym ograniczeniem konsumpcji. W trudnym położeniu mogą się też znaleźć ci producenci, którzy w największym stopniu uzależnieni są od umów z sieciami handlowymi. Od dłuższego już czasu szereg gałęzi polskiej branży spożywczej podnosi kwestię niechęci sieci handlowych do podnoszenia cen zgodnego z oczekiwaniami producentów i trudnych negocjacji w tej kwestii. Z rynku często płyną sygnały, że skala podwyżek akceptowanych przez sieci nie wystarcza do zrekompensowania wzrostu kosztów. Niestety, branża piekarnicza jest w Polsce dość silnie rozdrobniona, a to oznacza tym bardziej osłabioną pozycję w negocjacjach z sieciami. O ile jest to czynnik do pewnego stopnia hamujący inflację żywności z punktu widzenia konsumentów, o tyle dla producentów oznacza on poważne ryzyko pogorszenia ekonomiki i spadku rentowności.

Zob. też. Bank Pekao S.A.: Prognozy dla eksportu zbóż w 2022 r.

Ceny pszenicy w skupach: Czego możemy się spodziewać w 2022 r.?