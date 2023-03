strefa premium

Produkcja makaronów na skraju opłacalności. Zakłady będą likwidowane? (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 12-03-2023, 22:17

- Przez bardzo wysokie koszty produkcji, w tym gazu i energii, musimy znacząco obniżać marże i to do granic opłacalności, co w dłuższej perspektywie czasu może doprowadzić do likwidacji wielu zakładów - mówi Robert Jagielski, dyrektor handlowy w Artlex PPH G i A Jagielscy, członek zarządu Polskiej Izby Makaronu.

Wywiad z Robertem Jagielskim. To dyrektor handlowy w Artlex PPH G i A Jagielscy, członek zarządu Polskiej Izby Makaronu w rozmowie z nami ocenił aktualną sytuację na rynku makaronów w Polsce. / fot. shutterstock.com

Rynek makaronów w Polsce: producenci stawiają na jakość i walczą z kosztami

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku makaronów?

Przemysł makaronowy w Polsce rozwija się dynamicznie dzięki nowoczesnym parkom produkcyjnym i wdrożonym systemom jakości. Krajowi producenci makaronu są gwarancją wysokiej jakości makaronu zarówno z mąki pszennej, jak i z mąki durum. Nasze linie produkcyjne nie odbiegają jakością od tych, których używają nasi włoscy koledzy. Pod względem technologicznym i jakościowym jesteśmy gotowi konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale i rynkach zagranicznych.